Las 'Sutilezas' pictóricas de Juan Díaz se suman este verano al espacio de El Espolón Pedro Velarde, concejal de Cultura, María Teresa Noceda, alcaldesa de Comillas, Fernando Pizarro, escritor, el pintor Juan Díaz, y Ángel Acero, comisario, en la presentacion de la exposición. / DM El Centro Cultural de Comillas acoge hasta el próximo 15 de agosto las acuarelas del pintor, en una cita comisariada por Ángel Acero GUILLERMO BALBONA Santander Lunes, 23 julio 2018, 07:57

«Reivindicar el silencio para escuchar el sonido del viento. Volver a encontrar los espacios vacíos (necesarios para la creación) y desde la emoción interior llenarlos con versos, allí donde se olvidó la poesía llenarlos de notas, allí donde se silenció la música; llenarlos de arte, de libertad, allí donde, por momentos, se nos perdió la memoria, la emoción». Las palabras son del pintor acuarelista Juan Díaz e integran su «decálogo de intenciones». El artista que expuso la pasada década en la feria Artesantander con la galería Pedro Torres de Logroño, ha regresado a Cantabria para presentar un conjunto de acuarelas, bajo el epígrafe de 'Sutilezas', que exhibe en el Centro Cultural El Espolón de Comillas hasta mediados del próximo mes de agosto.

Ángel Acero, comisario de la muestra, sostiene que la contemplación de las obras de Díaz «nos demuestra que consigue sean unas acuarelas no habituales. Visitando sus importantes exposiciones llegamos a enamorarnos de su paisajismo. Este pintor es un verdadero profesor del pincel, con una técnica depurada y muy personal. Es alguien consagrado, cuyas obras son un oasis de serenidad que nos hacen soñar».

Picos de Europa, Oyambre y las playas son algunos de los escenarios y paisajes elegidos por el artista para esta muestra que comparte un espacio de El Espolón y una sala del antiguo ayuntamiento de la villa. «Hay que destacar una delicada transparencia en sus obras, que nos dicen tantas cosas. A través de su pupila de artista nos muestra unos paisajes diluidos en unas brumas emotivas que nos permiten gozar en la inmensidad». Sus cuadros transmiten «quietud, virtuosidad, silencio e inspiración», apunta Acero. «Llenan la atmósfera de un aire limpio, ya sea en las playas, los edificios venecianos, las montañas nevadas o las tierras castellanas». Las acuarelas de Juan Díaz reflejan el valor de «una técnica que se pueda codear con otras muchas».

Desde que en 1972 realizara su primera muestra, ha desarrollado una extensa labor creadora que le lleva a exponer por toda España y países como Argentina, Colombia, EE UU, Francia, además de participar en ferias y obtener varios premios. Sus obras figuran en diferentes museos, colecciones privadas e instituciones. Sobre Juan Díaz (Toledo, 1953), los críticos destacan la «excelencia en la ejecución», la «búsqueda de otra sensibilidad en la acuarela que indaga en la capacidad abstracta del ambiente para envolver el motivo en la atmósfera etérea de un recuerdo». El artista confiesa que su lenguaje y la tribuna que es la pintura, sus formas, «son solamente una manera de exteriorizar lo que, con el devenir de la vida, he ido interiorizando; en este sentido he querido estar por encima de las modas del momento haciendo caso omiso a lo que estas me dictan».