Telecinco evacúa a Isabel Pantoja de 'Supervivientes' por problemas de salud La tonadillera se encuentra bajo vigilancia médica hasta el domingo y su regreso a la isla está en el aire Viernes, 5 julio 2019

La recta final de 'Supervivientes 2019' comenzaba sin su concursante estrella. En la primera conexión con Honduras, Jorge Javier Vázquez anunció a los espectadores de Telecinco que Isabel Pantoja había sido evacuada de la isla «por prescripción médica». Minutos más tarde, la propia cantante entró por telefóno al programa para tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud. «Me sacaron de la isla para hacerme unas pruebas. Estoy muy bien cuidada, pero tengo muchísimas ganas de volver», explicó.

«Echo de menos a mis compañeros y la convivencia con ellos. Me daría pena no poder volver. Tengo que acabar esta aventura para no defraudar a nadie», prosiguió la tonadillera. Así, Vázquez le transmitía el comunicado del programa tras conocer los resultados de las pruebas médicas. «El lunes se te realizaron unos análisis que dieron unos resultados altos en algunos valores», anunció. «Deberás estar en observación al menos 48 horas para ver si estos valores vuelven a estar en índices normales para tu reincorporación al concurso», continuó el presentador.

En este sentido, Jorge Javier le confirmó que seguiría en la villa médica del hotel hasta que el domingo se conozcan los nuevos resultados. «No me gustaría marcharme así, de verdad. Me siento orgullosa de lo que he conseguido y espero que mi gente también», respondió Pantoja. «Le pido a Dios que me ponga bien y que no sea nada importante», exclamó, con voz rota, la cantante. No obstante, la cadena no ofreció más detalles sobre el problema de salud de la artista andaluza.

La concursante, que ha amenazado con abandonar el 'reality' en más de una ocasión, se quejó en la gala del martes, presentada por Carlos Sobera en Cuatro, de que no tenía fuerzas para realizar una de las pruebas individuales del concurso. «No tengo energía y no estoy bien. Estoy agotada y no puedo más», aseguró. Sin embargo, no es la primera vez que el estado de salud de Isabel preocupa a los responsables de Mediaset, puesto que sufrió una fuerte crisis de ansiedad en la isla que puso en riesgo su continuidad en el programa.

Dakota y Chelo, expulsadas

Dakota y Chelo García-Cortés fueron las expulsadas de la gala. La 'hermana mayor' pedía abandonar la isla y volver a España, pero la colaboradora de 'Sálvame' lamentaba su adiós al concurso tras dos meses y medio. «Me voy con la cabeza muy alta y feliz por lo que he conseguido», afirmó la periodista. Por su parte, Mahi volvía a ser concursante de pleno derecho tras contar con el respaldo de los votos del público. Isabel Pantoja, Fabio y Mónica Hoyos fueron los nominados de la noche. Pese a que la tonadillera no se encontraba junto al resto de sus compañeros, el programa le permitió nominar por teléfono.

'Supervivientes 2019' ha comenzado la recta final de su edición más vista, cuyo último programa está previsto que se emita el 18 de julio. En la gala de este jueves, el 'reality' alcanzó un 32,9% de 'share' y más de 3,2 millones de espectadores.