Espacios para la diversidad creativa

La Semana Grande santanderina ofrece una exhaustiva oferta de festiva, de ocio y cultura que abarca prácticamente toda la ciudad. Como es tradicional, los conciertos en la Campa de la Magdalena centran buena parte de las convocatorias. En paralelo, la programación cultural de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo adapta sus convocatorias a ese contexto. Tanto los Martes Literarios como las Veladas Poéticas hacen un paréntesis esta semana pero la agenda no se detiene. En este casi epicentro del verano destaca la diversidad expositiva con el arte y la fotografía como ejes principales. El próximo miércoles, ademas, se incorpora al calendario la muestra de Juan Uslé en el Palacete del Embarcadero, cita que retoma la histórica colaboración entre la UIMP y la Autoridad Portuaria. Pero la semana se abre hoy con la música y el último concierto del Encuentro Música y Academia. Los Lunes clásicos, como excepción, se trasladan al Paraninfo de Las Llamas que acoge a maestros e intérpretes que abordarán un programa que combinará rarezas y grandes clásicos. Se abrirá con el Cuarteto para flauta, violín, viola y violonchelo en re mayor K 285 de Mozart, interpretado por la flautista Viviane Ghiglino, el violinista Axel Borgqvist, la viola Yinjie Xie, e Imane Mahroug al violonchelo, y continuará con el Noneto en fa mayor op. 31 de Louis Spohr, obra que destaca por su colorida instrumentación. En la segunda parte del concierto, Manuel Escauriaza (trompa) y Luis Arias (piano) interpretarán el Adagio y Allegro para trompa y piano en la bemol mayor op. 70 de Schumann, seguido del Quinteto con piano en mi bemol mayor op. 44 del mismo compositor alemán, con Leyang Tang, Irene Herrero, Candela Arancón, Jingzhi Zhang e Ildikó Rozsonits (piano) como intérpretes.

Ya el miércoles es el turno para el cine chileno con la proyección del filme 'Amelia Lopes O'Neill' (1990) de la cineasta Valeria Sarmiento en la sala Bonifaz, sede de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus.

Bajo el título 'Breathing Bay', Juan Uslé regresa al Palacete del Embarcadero donde expuso por primera vez hace ya casi cuarenta años. Cuatro grandes pinturas sobre tela de la serie 'Soñé que revelabas', tres pinturas sobre tela, otras cuatro de pequeño formato y una veintena de obras sobre papel, bajo el epígrafe común 'Notes on SQR', se exhibirán hasta septiembre. Casi todas ellas son recientes, fechadas en su mayoría entre 2024-2025, junto con algunas algunas del periodo 2020-22. Otra de las propuestas expositivas, inaugurada el pasado viernes, es la cita fotográfica de Ruth Orkin, 'New York, New York'. La cita es fruto de la colaboración entre el Festival PHotoEspaña, la UIMP y el Centro de Documentación de la Imagen-Ayuntamiento de Santander, que la exhibe hasta octubre. 'La sala Ángel de la Hoz da cabida a 46 fotografías, un relato coherente con el que descubrir no solo la forma de trabajar de Orkin, sino también su papel como mujer fotógrafa en un entorno tradicionalmente masculino. En Santillana del Mar, se mantiene abierta la exposición más madrugadora, 'Evocaciones simbólicas Una mirada contemporánea sobre el Museo del Prado'. Artistas como José Manuel Ballester, Carmen Calvo, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix, Pierre Gonnord, Chema Madoz, e Isabel Muñoz, entre otros, en 33 fotografías de la Colección de Amigos del Prado, dialogan con 14 obras de los fondos de la entidad cántabra, entre pinturas, objetos de artes decorativas o esculturas. Una propuesta en colaboración con la UIMP, bajo comisariado de Inés Cobo. Y en la Biblioteca Central las fascinantes imágenes de Martin Gusinde en 'Chile. Voces de la Patagonia', que se muestran hasta final de agosto, en colaboración con la Fundación Chile-España y Cultura del Gobierno regional.