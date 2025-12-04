El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cartel seleccionado para presidir la imagen del FIS. FIS
75 años

Variaciones para un FIS de aniversario

La obra de la artista cántabra Arancha Goyeneche será la imagen del Festival Internacional de Santander en su histórica edición

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

En «un doble reflejo aparecen el escenario y el patio de butacas». El color «simboliza la luz intensa de un día de verano en el ... entorno del Palacio de Festivales». El edificio de Sáenz de Oiza, visto a través de la gran cristalera localizada en el escenario», enmarca «el inmenso azul de su bella bahía y, en la lejanía, los verdes prados». Esta descripción traduce los trazos, el diseño y el concepto de la obra de Arancha Goyeneche, 'Variaciones para Sinfonía en doble platea', ganadora del concurso público convocado por el Festival Internacional de Santander para elegir el cartel de su LXXV edición, que se celebrará en agosto de 2026. En el 75 aniversario del FIS, con el regreso de la ópera como escaparate más mediático, la imagen concebida por la artista cántabra presidirá una edición que se antoja destinada a la celebración. El jurado destacó el trabajo de «una de las grandes artistas cántabras y españolas» y su «búsqueda de transversalidad entre las artes plásticas, la música y las artes escénicas». La diversidad cromática y el juego de teselas es propio de la identidad creativa de Goyeneche. El concurso público convocado por el FIS para elegir la imagen de la programación que se desarrollará el próximo año desembocó en la elección de la creación de la artista santanderina, quien utiliza vinilo autoadhesivo sobre un soporte plástico, y recrea, en palabras de su autora, «a modo de partitura, el movimiento, el compás, el ritmo, la secuencia, los silencios... a través de la forma y el color». Formalmente contiene ese doble reflejo en el que aparecen el escenario y el patio de butacas o platea «con su forma semicircular característica», explica Goyeneche. «Todo ello, dentro del símbolo colectivo del auditorio, el anfiteatro, el ágora, la plaza, un lugar en el que se generan encuentros y en el que se comparten experiencias y deseos».

