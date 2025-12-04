Variaciones para un FIS de aniversario

Guillermo Balbona Santander Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En «un doble reflejo aparecen el escenario y el patio de butacas». El color «simboliza la luz intensa de un día de verano en el ... entorno del Palacio de Festivales». El edificio de Sáenz de Oiza, visto a través de la gran cristalera localizada en el escenario», enmarca «el inmenso azul de su bella bahía y, en la lejanía, los verdes prados». Esta descripción traduce los trazos, el diseño y el concepto de la obra de Arancha Goyeneche, 'Variaciones para Sinfonía en doble platea', ganadora del concurso público convocado por el Festival Internacional de Santander para elegir el cartel de su LXXV edición, que se celebrará en agosto de 2026. En el 75 aniversario del FIS, con el regreso de la ópera como escaparate más mediático, la imagen concebida por la artista cántabra presidirá una edición que se antoja destinada a la celebración. El jurado destacó el trabajo de «una de las grandes artistas cántabras y españolas» y su «búsqueda de transversalidad entre las artes plásticas, la música y las artes escénicas». La diversidad cromática y el juego de teselas es propio de la identidad creativa de Goyeneche. El concurso público convocado por el FIS para elegir la imagen de la programación que se desarrollará el próximo año desembocó en la elección de la creación de la artista santanderina, quien utiliza vinilo autoadhesivo sobre un soporte plástico, y recrea, en palabras de su autora, «a modo de partitura, el movimiento, el compás, el ritmo, la secuencia, los silencios... a través de la forma y el color». Formalmente contiene ese doble reflejo en el que aparecen el escenario y el patio de butacas o platea «con su forma semicircular característica», explica Goyeneche. «Todo ello, dentro del símbolo colectivo del auditorio, el anfiteatro, el ágora, la plaza, un lugar en el que se generan encuentros y en el que se comparten experiencias y deseos».

El jurado, integrado por Jaime Sordo, Laura Cobo, Carmen Quijano y Sonia Higuera, y presidido por el director del FIS, Cosme Marina, con Marta Calderón como secretaria, ensalzó, tras su reunión durante la mañana de ayer en el Palacio de Festivales, su «satisfacción» por la obra ganadora, de «una de las grandes artistas cántabras y españolas», celebraba Cosme Marina, así como la «»búsqueda de transversalidad de su creación, entre las artes plásticas, la música y las artes escénicas; una obra pensada para el FIS». De igual modo, hubo referencias a la «dificultad para elegir la ganadora, debido al alto nivel artístico de los trabajos recibidos». La creación de Arancha Goyeneche, galardonada con un premio de 3.000 euros, pasa a ser propiedad del FIS, que tendrá, en exclusiva y sin límite temporal, todos los derechos sobre su divulgación y adaptación a los formatos y soportes que se consideren necesarios, así como su distribución, promoción y explotación. El concurso fue convocado el pasado 10 de octubre con el objetivo, como explicaba entonces el director del FIS, de «fortalecer el puente tendido entre el Festival y los artistas plásticos cántabros, como escaparate de su talento excepcional». En el certamen cada artista ha concursado con una única obra, que no podía haber sido galardonada en cualquier otro certamen o concurso, nacional o internacional; como tampoco podía haber estado expuesta en galerías comerciales. Tras llevarse a cabo una selección de seis obras entre todas las recibidas, el trabajo de Arancha Goyeneche fue el elegido finalmente. Licenciada en Bellas Artes por la UPV, desde los noventa realiza una actividad artística de forma continuada y con exclusividad en la que desarrolla distintas soluciones formales y plásticas expandiendo las definiciones, conceptos y prácticas de la pintura como disciplina. En toda su carrera ha realizado más de cincuenta exposiciones individuales tanto en galerías como en museos e instituciones públicas y privadas: del Museo de Altamira, Institutos Cervantes en Marruecos, Palacete del Embarcadero, MAS, CAB, Museo Antón (Asturias), al Casyc, Museo Barjola, Palacio de Revillagigedo, Museo de la Naturaleza de Cantabria o las galerías Siboney (Santander), Set Espai d'art (Valencia), Max Estrella (Madrid), Llamazares (Gijón), Marzana (Bilbao), Canem (Castellón) o Vértice (Oviedo), entre otras. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas. Y destaca su reciente intervención permanente en el work café y las 4 torres de la sede central del Banco de Santander (antiguo Banesto).

