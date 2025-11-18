Ven la luz dos obras sobre el Centro de Estudios Montañeses y la figura de José Luis Casado Soto El CEM edita el libro '90 años al servicio de la cultura y el patrimonio de Cantabria', que presenta hoy en Santa Clara, y el jueves en el Ateneo su obra sobre el historiador

La historia del Centro de Estudios Montañeses y la figura de José Luis Casado Soto configuran los dos objetivos de sendas publicaciones que ven la ... luz esta semana. Hoy martes, día 18, a las 19 horas, será presentado el libro 'Centro de Estudios Montañeses 1934-2024. 90 años al servicio de la cultura y el patrimonio de Cantabria'. El acto tendrá lugar en el Paraninfo del Instituto Santa Clara. Ya el jueves, día 20, a las 19.30 de la tarde, en el salón de actos del Ateneo será el turno de presentación del libro 'Homenaje a José Luis Casado Soto'. El libro sobre la historia de la institución es fruto y prolongación de la exposición que, con motivo de ese aniversario, se celebró en la Biblioteca Central de Cantabria del 16 de octubre de 2024 al 25 de enero de este año, estructurada en sus contenidos por Francisco Gutiérrez Díaz y comisariada por el editor Raúl Reyes y Antonio de los Bueis, presidente del CEM. La obra, coordinada y prologada por Gutiérrez Díaz, con diseño del propio Reyes y editada por el CEM está estructurada en capítulos que abordan la 'Historia del Centro de Estudios Montañeses', por Jerónimo de la Hoz Regules y Paco Gutiérrez Díaz; la compilación de 'Presidentes y protagonistas del CEM', por Miguel Ángel Sánchez Gómez y el propio Gutiérrez Díaz; los 'Premios, distinciones y reconocimientos concedidos al CEM', por Antonio de los Bueis; 'Fondos documentales en el archivo, fototeca y biblioteca», por Virgilio Fernández Acebo; 'Patrimonio artístico', por José Francisco Díaz Ruiz y el capítulo dedicado a 'La revista Altamira'.

Destaca la riqueza fotográfica del libro, que incluye imágenes históricas del CEM y una colección de fotografías realizadas ex profeso por el fotógrafo Chema Prieto. En lo que concierne al libro Homenaje a José Luis Casado Soto recoge los textos de las tres conferencias del ciclo que, en idéntico escenario y organizado por el mismo CEM, se desarrolló en los meses de septiembre-octubre del pasado año, cuando se cumplían diez años de la desaparición del historiador e investigador, creador y director del Museo Marítimo del Cantábrico. e Hijo predilecto de Santander. Prologado por De los Bueis, presidente de la institución organizadora, los títulos de los textos que se incluyen en la publicación refieren el vínculo de Casado Soto y la Historia Marítima Española, por Mª Dolores Higueras Rodríguez, historiadora americanista, arqueóloga subacuática y escritora, directora técnica jubilada del Museo Naval de Madrid. 'Algunos de los estudios e investigaciones de José Luis Casado Soto expresados y divulgados en maquetas', por Roberto Alberdi Porcelli, historiador del arte, modelista naval y maquetista de obras públicas, ingeniería y arquitectura. Y 'Casado Soto y la arqueología en Cantabria' por Pedro Miguel Sarabia, historiador, arqueólogo y docente. En la presentación del libro intervendrán el propio Antonio de los Bueis y los dos citados últimos conferenciantes del ciclo.

