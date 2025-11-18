El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Luis Casado Soto. Roberto Ruiz

Ven la luz dos obras sobre el Centro de Estudios Montañeses y la figura de José Luis Casado Soto

El CEM edita el libro '90 años al servicio de la cultura y el patrimonio de Cantabria', que presenta hoy en Santa Clara, y el jueves en el Ateneo su obra sobre el historiador

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

La historia del Centro de Estudios Montañeses y la figura de José Luis Casado Soto configuran los dos objetivos de sendas publicaciones que ven la ... luz esta semana. Hoy martes, día 18, a las 19 horas, será presentado el libro 'Centro de Estudios Montañeses 1934-2024. 90 años al servicio de la cultura y el patrimonio de Cantabria'. El acto tendrá lugar en el Paraninfo del Instituto Santa Clara. Ya el jueves, día 20, a las 19.30 de la tarde, en el salón de actos del Ateneo será el turno de presentación del libro 'Homenaje a José Luis Casado Soto'. El libro sobre la historia de la institución es fruto y prolongación de la exposición que, con motivo de ese aniversario, se celebró en la Biblioteca Central de Cantabria del 16 de octubre de 2024 al 25 de enero de este año, estructurada en sus contenidos por Francisco Gutiérrez Díaz y comisariada por el editor Raúl Reyes y Antonio de los Bueis, presidente del CEM. La obra, coordinada y prologada por Gutiérrez Díaz, con diseño del propio Reyes y editada por el CEM está estructurada en capítulos que abordan la 'Historia del Centro de Estudios Montañeses', por Jerónimo de la Hoz Regules y Paco Gutiérrez Díaz; la compilación de 'Presidentes y protagonistas del CEM', por Miguel Ángel Sánchez Gómez y el propio Gutiérrez Díaz; los 'Premios, distinciones y reconocimientos concedidos al CEM', por Antonio de los Bueis; 'Fondos documentales en el archivo, fototeca y biblioteca», por Virgilio Fernández Acebo; 'Patrimonio artístico', por José Francisco Díaz Ruiz y el capítulo dedicado a 'La revista Altamira'.

