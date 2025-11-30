El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santiago Cobo, en plena carrera con Ricardo Lanza. Luis Palomeque
Atletismo

Verónica Tabares y Santiago Cobo, ganadores en Cueto

Sobre un circuito muy pesado por la lluvia, la del Piélagos y el del Atletico Corrales se imponen con autoridad

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:23

Comenta

En una mañana fría y sobre un circuito duro que la lluvia castigó mucho, Verónica Tabares y Santiago Cobo se llevaron ayer el simbólico honor ... de ganar en Cueto, en un cross que pese a no ser el estrictamente el primero del año ha servido tradicionalmente para inaugurar la temporada de campo a través, como le corresponde a una prueba centenaria que no solo es la más antigua del calendario cántabro, sino la segunda del español y una de las más veteranas del europeo.

