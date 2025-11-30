Verónica Tabares y Santiago Cobo, ganadores en Cueto

En una mañana fría y sobre un circuito duro que la lluvia castigó mucho, Verónica Tabares y Santiago Cobo se llevaron ayer el simbólico honor ... de ganar en Cueto, en un cross que pese a no ser el estrictamente el primero del año ha servido tradicionalmente para inaugurar la temporada de campo a través, como le corresponde a una prueba centenaria que no solo es la más antigua del calendario cántabro, sino la segunda del español y una de las más veteranas del europeo.

Aunque el agua dio cierta tregua a las categorías absolutas, las carreras de las inferiores habían dejado ya el circuito muy pesado y exigente, castigando las piernas en una prueba en la que esta vez Santiago Cobo ganó la partida al joven Ricardo Lanza, ganador en Punta Parayas. La que sí repitió fue Verónica Tabares, que dio al Piélagos un nuevo triunfo después del de la cita camarguesa.

La cita dejó además un nombre ilustre del atletismo español en su palmarés: el de Fabián Roncero, ganador de la categoría máster 55 defendiendo los colores del Villa de Noja con un tiempo de 28.06 en la prueba que, ya al filo de las dos de la tarde, daba por finalizada la mañana atlética en Mataleñas.

La carrera femenina no tuvo color. O, si se prefiere, el azul del Piélagos. Ya desde la primera vuelta, Tabares tiró con fuerza para ir descolgando progresivamente rivales hasta quedarse en solitario en cabeza. Tal era su ventaja que pudo rebajar el ritmo en la última vuelta, lo que no impidió que se proclamara campeona con una comodísima renta de un minuto y 21 segundos sobre Olga Corral (Costa de Ajo), que se jugó el podio con una Natalia González (Cárcoba) que al final no le aguantó el ritmo y entró a ocho segundos.

Más disputada estuvo, en su arranque, la prueba masculina, en la que Cobo, Lanza y Jorge Ruiz salieron muy fuentes ya desde los primeros metros, colocándose en cabeza y vigilándose mutuamente. Solo hubo que esperar a la segunda vuelta para que Cobo comenzara a incrementar el ritmo tratando de descolgar a sus oponentes. Lo consiguió primero con el del Vicky Food, que iba a terminar tercero, y fue ya en la última vuelta cuando consiguió distanciarse de Lanza. El del Sapporo había conseguido a su vez una renta suficiente como para garantizarse la segunda plaza en un podio que quedó muy marcado, con importantes distancias entre los tres primeros clasificados y también respecto al resto de la carrera. Casi un minuto sacó Jorge Ruiz al cuarto clasificado, al atleta del Universidad de León Rodrigo González.

Se quedó así Ricardo Lanza sin el doblete que había firmado en Parayas, pero donde no tuvo rival el del Mainsa Losada-Sapporo fue en la clasificación sub 23, en la que subió a lo más alto del podio con una cómoda renta sobre Diego Rada y Diego Fuica. En cuanto a la femenina, Paula Sastre se impuso con un tiempo de 26.31, por delante de Andrea Pérez (Atlético Corrales), que paró el cronómetro en 28.15, y Myriam Dorado (Cárboba), con 29.04.

Alonso Sánchez y Daniela Calle (sub 8), Neco Oria y Naia Martínez (sub 10), Marcos Agüero y Olivia Sánchez (sub 12), Víctor Múgica y Marina Mato (sub 14), Mateo Respuela y Daniela Herrera (sub 16) y Beltrán Fernández y Andrea Bárcena (sub18) completaron el palmarés de la cita cuetana en lo que a categorías inferiores se refiere.

En cuanto a la máster, se llevaron el triunfo Natalia González y Luis Martín (40), Laura Álvarez y Alberto Grijuela (45), Nuria Saiz y Ricardo Lanza San Millán (50), Merche Palacios y Fabián Roncero (55), David Mosquera (35).