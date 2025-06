Ricky Rubio aclara que no se retira aún tras el mensaje que lanzó el jueves

Amador Gómez Madrid Viernes, 6 de junio 2025, 13:51 | Actualizado 14:10h. Comenta Compartir

El día después de haber dado pie a diversas especulaciones al insinuar su retirada del baloncesto a los 34 años, Ricky Rubio quiso dejar claro este viernes que el enigmático mensaje que lanzó a través de sus redes sociales fue tan solo un «agradecimiento» a todos los que le han ayudado a lo largo de su carrera e incluso dejó abierta la puerta a un futuro regreso a las pistas.

«Esto no es una despedida. Es solamente un agradecimiento. Viene de mi año de reflexión y me apetecía hacer algo que se hace poco. Dar las gracias a quien ha sido o es importante para ti. Pero no tiene ningún otro mensaje. No sé todavía qué va a pasar con mi carrera. Eso deberá ser lo siguiente que pensar. Esto es algo que me nace ahora y que quiero trasladar ahora que estoy en activo profesionalmente, aunque forzado a parar por temas de salud», declaró el mítico base español este viernes a través de una agencia de comunicación.

«El mensaje llega ahora porque he tenido el tiempo suficiente para pensar en todo lo que he hecho y me he dado cuenta de que lo he hecho es gracias a mucha gente. Y he querido agradecer, de forma masiva. Uno nunca agradece suficiente y hacerlo así repasando tanto mi recorrido como persona y profesional me ayudaba a trasladarlo a todo el mundo», añadió el base de El Masnou, que jugó su último partido hace un año, el 2 de junio de 2024, en las semifinales de la Liga Endesa que el Barça perdió ante el Real Madrid.

… Gràcies a tothom. Seguim!

Gracias a todos. ¡Seguimos!

Thank you all. Let's keep going! pic.twitter.com/2AW7wK4vhy — Ricky Rubio (@rickyrubio9) June 6, 2025

«Todos sabéis que ciertos momentos familiares marcaron mi carrera, que la enfermedad y pérdida de mi madre fue muy dura, que después llegaron muchos problemas de salud mental y que yo no he convertido eso en un tema tabú. Precisamente por eso abandoné la convocatoria con la selección, estuve 6 meses cuidándome, lo intenté con la vuelta al FC Barcelona y tuve que parar de nuevo. Sin duda eso me ha llevado a un viaje y una introspección personal de donde emana este agradecimiento», desveló Ricky Rubio.

Padre por segunda vez

En el mensaje que escribió y que publicó el jueves en sus redes sociales el jugador catalán reflejó lo siguiente: «Este año he estado reflexionando sobre mi carrera y mi vida en general y me he dado cuenta de que las asistencias de verdad son la ayuda que he tenido para llegar donde estoy. Por eso he creído que merecían ser reconocidas. Esto no es una despedida. Es un agradecimiento a todos los que me habéis ayudado. Gracias por la asistencia». indicaba Ricky Rubio en su post de Instagram.

En el vídeo que publicó este viernes resume el propósito del deportista por agradecer en mayúsculas, y en todos los idiomas que han marcado su carrera, a los compañeros, los rivales, los entrenadores, los fans, las ciudades, los equipos, la prensa, y, por supuesto, a su 'crew', sus amigos y su familia, después de haber sido padre por segunda vez.

Ricky aseguró que está «muy bien» de sus problemas de salud mental y «físicamente perfecto», ya que no ha dejado «en ningún momento» de entrenar, y no descarta volver a jugar al baloncesto, aunque reconoce que también es posible una retirada definitiva: «Está todo abierto. Puede que vuelva a jugar, ¿por qué no? o puede que no lo haga más y tampoco estaría mal. Es algo que me gustaría plantearme próximamente. Por el momento, me apetecía simplemente dar las gracias y también ver cómo eso reacciona en mí como persona y si me da energía para ir hacia una dirección u otra».