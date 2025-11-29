El Bathco viaja a León para medirse a un Ademar en plena resaca europea Los naranjas esperan un rival con «su mejor versión en casa», según Jacobo Cuétara, en un partido que «vale cuatro puntos» para Saeid Barkhordari

En la pugna encarnizada por las plazas europeas en Asobal –y más si se concede esa segunda plaza para Champions a España–, el partido entre Bathco y Ademar podría ser uno de esos cruces que se acabe recordando allá por el mes de mayo cuando haya que echar cuentas al 'golaverage'. Ni naranjas ni ademaristas quieren calificarlo de final y rehúyen el papel de favoritos, pero lo cierto es que sobre la pista del Palacio Municipal de los Deportes Urbano González Escapa (18.00 horas) estarán dos de los principales aspirantes a un pasaporte continental para el próximo curso.

En León está Saeid Barkhordari, el actual portero del Ademar que lucirá el naranja torrelaveguense a partir de 2026. El iraní es contundente: «En esta Liga cada partido es una final, tanto en cancha propia como a domicilio», pero está claro que este tipo de enfrentamientos ante rivales por un mismo objetivo, como son las plazas europeas, «valen cuatro puntos, los que tú puedes sumar y los que no suma un equipo con el que compites directamente», contaba el arquero horas antes de la visita de los del Besaya.

Ademar Saeid, Sanz, Lindqvist, Miñambres, Wasiak, Adri Fernández, Rodri Pérez, Rozada, Sánchez, Gonzalo Pérez, Zapico, Samu Sáiz, Edu Fernández, Benites, Albizu y Álvaro Pérez. - Bathco Calle, Tercariol, Moyano, Silva, Rubiño, Scott, Muñoz, Juanjo Fernández, Prokop, Lombilla, Isi Martínez, Aja, Cangiani, Jurkovic, Maestro y Ángel Fernández. Lugar y hora Municipal de los Deportes Urbano González Escapa, 18.00 horas.

Árbitros Miguel Martín Soria y Jesús Álvarez.

JacoboCuétara, por su parte, también es consciente de la relevancia del partido ante un rival que el pasado martes ganaba al Kadetten Schaffhausen suizo (30-27) en la jornada de la Liga Europa. «Esperamos su mejor versión en casa, la que han sacado en Europa», cuenta el entrenador asturiano del Bathco. El de Ribadesella, que se crió como técnico en la cantera ademarista, augura «un Ademar de garra, de lucha, de guerra, lo que siempre les ha caracterizado».

Lo cierto es que los de Dani Gordo no llevan un buen mes en cuanto a la competición doméstica y no han celebrado ninguna victoria liguera en lo que va de noviembre, después de su doble derrota contra Huesca y Barça, aunque arañaron un punto ante Guadalajara. El Bathco en cambio busca en tierras leonesas su cuarto triunfo consecutivo en esta carrera de fondo que tiene como meta la Copa de España, en la que solo estarán los mejores clasificados de la primera vuelta.