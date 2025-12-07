Monólogo naranja ante el Nava

Adela Sanz Torrelavega Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

El Bathco cumplió los pronósticos y se deshizo sin problemas de Nava (28-25). Los segovianos, posiblemente el equipo más flojo de todos los que han pasado por el Vicente Trueba, fueron el rival ideal para que los de Torrelavega, sin Jakub Prokop ni Oswaldo Maestro, brindaran un partido hecho a su medida a los aficionados que ocupaban las gradas del pabellón torrelaveguense.

Bathco Torrelavega Carlos Calle (1), Leo Tercariol; Andrés Moyano (4), Marcio Silva, Carlos Gómez, Álex Rubiño, James Scott (6), Javi Muñoz (4), Juanjo Fernández, Borja Lombilla, Isidoro Martínez (5), Jokin Aja (2), Facundo Cangiani (1), Marko Jurkovic (1) y Ángel Fernández (4). 28 - 25 Nava Dzimitry Patotski, Mateus Nascimiento; Brais González (1), Edu Reig (1), Alfredo Otero, David Fernández (6), Davide Pugliase (1), Gon Carró (1), Óscar Marugán (1), Josu Arzoz, Javi Carrión (1), Rui Miguel Pereira (3), Joao Bandeira (4), Nicolás Bonanno, Tahu Lufuanitu y Pablo Herranz (2). Parciales: 4–2, 7–3, 9–6, 11–6, 12–8, 14–11 –descanso– 17–12, 19–15, 21–16, 22–18, 27–22 y 28–25.

Árbitros: Andrés Rosendo López y José Carlos Friera Cavada.

Después de esta victoria, los de Jacobo Cuétara se consolidan en la tercera plaza, por detrás de Barça y Logroño, antes de iniciar el sprint final de una primera vuelta que apura sus tiempos y disputará las tres jornadas que restan en dos semanas antes de colgar el cartel de cerrado por vacaciones el próximo 20 de diciembre, después del partido del Bathco ante Guadalajara en tierras manchegas.

El encuentro tardó dos minutos en coger ritmo, pero cuando lo hizo, fue con una velocidad infernal. Cuando Eduardo Reig abrió la lata, dos goles de James Scott y otro de David Fernández llegaron de inmediato. La primera exclusión, a Lufuanitu, puso el primer freno al juego. Aún así, los naranjas llevaron el peso del partido desde la bocina inicial controlando los ataques y, muy firmes en defensa, abrieron una ventaja (6-2) que auguraba una tarde brillante para los de Torrelavega. Álvaro Senovilla paró el cronómetro a los cuatro minutos. El técnico de los segovianos tenía que replantear su estrategia si no quería perder el partido antes del primer cuarto de hora de juego.

El Bathco apretaba en defensa y obligaba a los de Nava de la Asunción a buscar los resquicios más pequeños para encontrar el arco naranja. Los encontraron (9-6) y Jacobo Cuétara decidió cortar la reacción con un tiempo muerto que reiniciase a los suyos. La ley del Besaya era la que gobernaba la pista azul de Asobal en el Trueba (11-7). Los de Torrelavega construían con paciencia desde una defensa inexpugnable una victoria de esas para el recuerdo.

La ventaja de tres goles se consolidó (14-11) y el Bathco llegó plácidamente al descanso después de una primera mitad en la que Carlos Calle bajó la persiana y hasta se animó a disparar de portería a portería, mientras la defensa y la dirección de Isi Martínez hicieron el resto. Los de Jacobo Cuétara pusieron rumbo a vestuarios con la tranquilidad que da el trabajo bien hecho ante un rival no especialmente difícil.

La vuelta del receso fue una apuesta por el continuismo. Lo plácido del marcador podía invitar a la relajación, pero el Bathco siguió apretando el acelerador, consciente de la necesidad de cerrar el partido. Cuanto antes, mejor. Los del Besaya mantenían su control absoluto sobre la pista (18-13) mientras los de Nava, cada vez más descentrados, no parecía que fueran a encontrar el impulso para plantar cara a los del Besaya. Entonces cambiaron, solo un poco, las tornas,

Los de Segovia llegaron tarde, pero cuando lo hicieron encontraron en David Fernández y Eduardo Reig sus referentes ofensivos para acortar tanto las distancias (21-18) que Jacobo Cuétara prefirió sacar la pizarra y solicitar tiempo muerto. Los minutos pasaban y el Bathco buscaba un último empujón que sentenciase el choque y les permitiera asegurar los dos puntos cuanto antes.

Firmes y resolutivos

Realmente más allá de ese pequeño amago de remontada, los castellanos no crearon problemas reales a un Bathco dispuesto a reivindicar su condición de candidato a la Copa de España y, por extensión, a los primeros puestos de la clasificación. Los naranjas continuaron a lo suyo: defendiendo cada balón segoviano y con James Scott y Ángel Fernández como principales referentes ofensivos. A falta de cinco minutos, un último tiempo muerto de Senovilla no cambió la cara de un partido que ya estaba visto para sentencia.

El tiempo iba pasando inexorable y el monólogo naranja continuaba sumando minutos al espectáculo de un Bathco que daba una clase de seguridad y firmeza que derivó en el Vicente Trueba celebrando una nueva victoria (28-25) ante un Nava con muchas carencias y que sigue sin puntuar lejos de su casa mientras se complica la permanencia.

Isi Martínez, al lanzamiento ante la portería del Nava. Roberto Ruiz Moyano anotó cuatro goles en el partido. La defensa naranja frena una acción visitante. Jokin Aja dispara hacia la portería de los segovianos. 1 /

