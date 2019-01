Balonmano / DS Blendio «Queremos seguir como el equipo revelación de la temporada» Servando Revuelta posa en una de las porterías en el pabellón de La Albericia. / Javier Cotera La marcha del DS Blendio ha superado las expectativas hasta desu presidente, Servando Revuelta, que estima que «cuatro puntos más» pueden asegurarla permanencia RAFA GONZÁLEZ Santander Jueves, 3 enero 2019, 07:52

El DS Blendio se ha convertido en el equipo revelación de la temporada en la Asobal. Ha sumado 15 puntos en la primera vuelta y de cara a la segunda, que comenzará en febrero, se postula como uno de los candidatos más firmes a la permanencia. El equipo santanderino ha convertido el pabellón de La Albericia en una cancha muy dura para los visitantes y ha sacado adelante algunos partidos en los que la fuerza de la afición ha mantenido vivos a los de Rodrigo Reñones hasta los últimos segundos. Victorias agónicas. Así, ha culminado un año espectacular en el que logró el ascenso contra pronóstico y que le ha llevado a competir con los mejores en la élite del balonmano español. Su presidente, Servando Revuelta Gil, entiende que el equipo está muy motivado, lo que le sirve para cosechar resultados de mucho nivel: «Somos muy optimistas de cara a lograr el objetivo de la permanencia. Estamos muy contentos y muy por encima del objetivo inicial, que estaba en torno a los doce puntos a estas alturas de temporada. Llevamos 15. El rendimiento de la plantilla ha sido muchísimo mejor de lo esperado gracias al grado de compromiso de los jugadores, que ha sido excepcional hasta el momento».

Para el mandatario, la clave de los buenos resultados está en que «la confección de la plantilla ha sido bastante buena. Hasta ahora nos han respetado las lesiones de larga duración, salvo en el caso de Samuel y Silva, pero no han estado mucho tiempo parados y los que les han suplido han estado sobresalientes». Y luego mira a la grada. «A esto hay que unir a la afición, que en algunos momentos ha llevado al equipo en volandas y eso propicia que ganar en La Albericia sea muy complicado para los rivales», dice. «Entiendo que estos tres factores, una plantilla competitiva, la ausencia de lesiones y la afición han sido determinantes para finalizar la primera vuelta con esta puntuación».

«Una plantilla competitiva, la ausencia de lesiones y la afición han sido determinantes»

«Con las prestaciones que está dando el equipo, tenemos que mirar hacia los 27 o 28 puntos»

Revuelta considera que sus jugadores han demostrado que no todo son los nombres en las plantillas. «Creo que hay equipos que debían superarnos en la tabla, como Benidorm, Puente Genil o incluso Anaitasuna. Los restantes equipos que están en la zona baja son los previstos, a los que a principios de temporada se unía el nuestro. Pero hemos salido de esos puestos en los que todos pensaban que estaríamos. Incluso nosotros creíamos que íbamos a luchar por eludir el descenso. Por presupuesto y por ser debutantes en la categoría, pensábamos que íbamos a estar luchando por los puestos de abajo. Ahora estamos séptimos y con ganas de seguir siendo la revelación de la temporada», afirma.

«Todo en regla»

Desde Pamplona han llegado a los clubes de Asobal las palabras del presidente de Anaitasuna, Miguel Ollacarizqueta, y de su coordinador general, Javier García. Los dos dirigentes han acusado a los restantes clubes de Asobal, salvo al Barcelona, de pagar en dinero B, para evitar pagar impuestos, y sólo ellos cumplen con la legalidad. En el mismo sentido, el gerente de la Asociación de Jugadores, Claudio Gómez, ha confirmado las manifestaciones de los mandatarios navarros y asegura que una parte del salario la pagan en derechos de imagen hasta un máximo del 15% del salario. Revuelta valora estas críticas. «La Asociación está al corriente de estas acusaciones y se analizará la situación. El colectivo de jugadores, si conoce el asunto, no debería tener problemas para actuar». El presidente no descarta que desde el equipo navarro lancen «una cortina de humo para desviar responsabilidades porque no le están saliendo las cosas como otras temporadas en el plano deportivo». «A todos nos cuesta fichar cuando te mueves en una economía de supervivencia, como es nuestro caso. Por nuestra parte no hay problema. Tenemos a catorce jugadores dados de alta en la Seguridad Social y con todo en regla. No estamos preocupados. Pero es una pena que cuando el balonmano empieza a levantar cabeza se hagan este tipo de acusaciones sin mostrar pruebas convincentes», alega el presidente del Sinfín.

De vuelta a lo deportivo, Revuelta no piensa en apuntalar la plantilla con algún fichaje invernal: «No, nosotros no tenemos intención. Por un lado, no hemos tenido lesiones de importancia; y por otra parte, no tenemos potencial económico para aspirar a incorporar a ningún jugador de referencia que pudiera hacernos pensar, tal y como van las cosas, en otros objetivos. La idea es no traer a ningún jugador».

Para Servando Revuelta la cantera está respondiendo a pesar de las dificultades que tienen. «Tenemos una dependencia de algunos jugadores, pero lo que está muy claro es que en la actualidad somos el único equipo que tiene ocho o nueve jugadores de casa y la cantera jugando. Cuando salen Carlos, Héctor o Pla –este último ha tenido que jugar en algunos partidos en momentos importantes– han estado a la altura. También tenemos esperanzas depositadas en jugadores que vienen del segundo equipo como Leo y Basualdo».

Aunque con prudencia, en el club ven la permanencia prácticamente encarrilada. Según Revuelta, con cuatro puntos de treinta por jugar, asegurarían la continuidad en la máxima categoría. Estima el listón en los «19 puntos. Pero nosotros tenemos que mirar hacia arriba y con las prestaciones que está dando el equipo, mirar hacia los 27 o 28 puntos. En casa podemos ganar a cualquiera, excepto al Barcelona que es un caso aparte, de los equipos que vamos a recibir».

«Europa es imposible»

Soñar con Europa de cara a la próxima campaña es una quimera y Revuelta lo considera inviable para las posibilidades del club. «Es imposible. Por amplitud de plantilla, nosotros tenemos limitaciones. En el momento que haya algún jugador que baje prestaciones, tenemos dificultades. El equipo tiene un buen siete, con cuatro o cinco jugadores que rotan, pero no tenemos la profundidad de plantilla necesaria», asume. De pensar en salir al continente, «nuestro sueño sería el de recuperar a tres jugadores cántabros que juegan en Polonia, Ángel Fernández y los hermanos Dujshebaev, pero hoy por hoy es sólo un sueño», imagina el presidente santanderino.

El mejor indice de la marcha del equipo es la respuesta de la grada. Los jugadores lo han notado muy favorablemente. «La afición se merece un diez. En cada partidos asisten entre 1.200 y 1.400 personas. Regalamos a niños de las Escuelas Municipales entradas y eso nos está dando un nivel de afluencia mayor por sus acompañantes. Es gente que llega de nuevas al balonmano, que se está ilusionando a lo que hay que sumar que el equipo está enganchando con victorias agónicas, que son posibles por la unión entre jugadores y público».