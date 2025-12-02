El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Toño Sordo birla para Pontejos con Javi Puente, Cristian Velo y Jairo Carrascal al fondo. SANE
Bolos

Un gran año en Marina de Cudeyo

En una temporada de éxitos, Gajano y Pontejos ascienden a División de Honor y Orejo hace lo propio con destino a Primera Categoría

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Este 2025 va a ser un año inolvidable para los aficionados a los bolos de Marina de Cudeyo. Y es que sus tres principales equipos, ... Pontejos, Gajano y Orejo han completado una temporada de éxito para lograr el ascenso en sus respectivas categorías y los dos primeros jugarán en la División de Honor en 2026 mientras que los presididos por Justo San Emeterio lo harán en Primera categoría.

