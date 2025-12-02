Un gran año en Marina de Cudeyo

Este 2025 va a ser un año inolvidable para los aficionados a los bolos de Marina de Cudeyo. Y es que sus tres principales equipos, ... Pontejos, Gajano y Orejo han completado una temporada de éxito para lograr el ascenso en sus respectivas categorías y los dos primeros jugarán en la División de Honor en 2026 mientras que los presididos por Justo San Emeterio lo harán en Primera categoría.

Ubicados en el mismo grupo del segundo escalón del mundo de los bolos, Gajano y Pontejos rubricaron su éxito por caminos distintos, pero ambos estarán en la élite a partir del mes de febrero. Los de la bolera de La Iglesia fueron más regulares y se llevaron el ascenso tras mandar en el grupo 1 por delante de Bansander y sus vecinos de Las Callejas. La regularidad de los Óscar Penagos, Santi Guardo, Germán Peña, Rubén Odriozola y Mario González les permite repetir en una categoría donde ya estuvieron en la campaña de 2017.

Tres de tres Gajano: 2025: Líderes del Grupo 1 de Primera. Ascenso directo. Plantilla: Óscar Penagos, Santi Guardo, Germán Peña, Rubén Odriozola, Javier Conde y Mario González.

Pontejos: 2025: Terceros en el Grupo 1 de Primera. Ascienden en la promoción.Plantilla: Cristian Velo, Javi Puente, Jairo Carrascal, Toño Sordo y Óscar Herran.

Orejo: 2025: Campeones del Grupo 1 de Segunda. Ascenso directoPlantilla: Sergio Mantecón, Adrián Bezanilla, Manuel Jenaro, Mario García y Carlos Rebollo.

Más complicado lo tuvo Pontejos, que finalizó tercero y tuvo que verse las caras con Boo de Piélagos primero y con Bansander posteriormente en la promoción de ascenso. Cuando saltaron al corro ante los santanderinos ya tenían el ascenso en la mano, toda vez que el campeón del grupo 2 fue el filial de Sobarzo, lo que abría el abanico para que los dos ganadores de las semifinales de la promoción dieran el salto. Sólo un curso ha durado la aventura en Primera de la plantilla formada por Cristian Velo, Javi Puente, Jairo Carrascal, Toño Sordo y Óscar Herrán.

La terna de triunfos de Marina de Cudeyo la completa Orejo, una peña más modesta cuyo techo hasta ahora era la Segunda Especial. Con un plantel formado por Manuel Jenaro, Sergio Mantecón, Mario García, Adrián Bezanilla y Carlos Rebollo los de El Ferial no han perdido ni un sólo partido en su grupo de Segunda, una Liga que han dominado con autoridad de inicio a fin con la cesión de tan solo cuatro empates. La próxima campaña se estrenarán en Primera repitiendo equipo y con el objetivo de mantenerse un año más en la categoría de plata.

Una campaña para no olvidar en un municipio que, además, tendrá en El Ferial el próximo día 12 de diciembre una edición más del Torneo Marina Solidaria.