El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iris Cagigas, ganadora del Circuito de Bolos. Antonio 'Sane'

Los más regulares del año

Bolos. Víctor González en categoría masculina e Iris Cagigas y Marta Castillo, en féminas, dominan las clasificaciones de los circuitos de bolos y puntos, los torneos que marcan a los más constantes durante la temporada bolística a nivel individual

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Más allá de los campeonatos oficiales, que son las competiciones más prestigiosas del curso a nivel individual, los circuitos son los concursos que conforman el ... corazón de la temporada bolística, un bombeo de madera constante que sirve para definir los clasificados para Regional y Nacional (al menos en Primera Categoría) y que constituyen, además, el premio a la regularidad, tanto a nivel de bolos derribados como de colmillo en las fases finales. Este año los triunfadores en las máximas categorías masculina y femenina han sido 'sospechosos habituales' en el mando de las citas puntuables, toda vez que Víctor González ha dominado en bolos y puntos en Primera e Iris Cagigas (bolos) y Marta Castillo (puntos) entre las féminas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  2. 2

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  3. 3 En directo, el Cádiz-Racing
  4. 4

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro
  5. 5

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  6. 6 Cantabria diseña un mapa con 93 líneas de autobús para 5,5 millones de viajeros al año
  7. 7

    Una visión inédita de una parte de Torrelavega
  8. 8

    Una victoria estilo Racing
  9. 9 La Feria del Producto de Cantabria atrae a cerca de 27.000 asistentes
  10. 10

    El dulce aroma de los 120 años de la fábrica de Nestlé de La Penilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los más regulares del año

Los más regulares del año