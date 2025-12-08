Los más regulares del año

Más allá de los campeonatos oficiales, que son las competiciones más prestigiosas del curso a nivel individual, los circuitos son los concursos que conforman el ... corazón de la temporada bolística, un bombeo de madera constante que sirve para definir los clasificados para Regional y Nacional (al menos en Primera Categoría) y que constituyen, además, el premio a la regularidad, tanto a nivel de bolos derribados como de colmillo en las fases finales. Este año los triunfadores en las máximas categorías masculina y femenina han sido 'sospechosos habituales' en el mando de las citas puntuables, toda vez que Víctor González ha dominado en bolos y puntos en Primera e Iris Cagigas (bolos) y Marta Castillo (puntos) entre las féminas.

Un total de 22 pruebas han compuesto el circuito de Primera, diecinueve con tiradas clasificatorias previas más Madrid, Barcelona y Cádiz, que se dirimen en un fin de semana. Sin contar Noriega y Panes, diecisiete son las que computan para el circuito de bolos, en el que Víctor ha sido el mejor con una media de 139,55 bolos, una cifra casi diez palos inferior a la de 2024 y que ha servido para ajustar la parte alta, con Carlos García segundo con casi 138 de media y Óscar González, tercero con 135 bolos. Sin sorpresas entre los primeros, la sexta plaza es para Mario Pellón, que pasa de ser cuadragésimo primero, con una media de 121, a mirar de tú a tú a los grandes con 132,55 bolos. Donde no hay igualdad es en el circuito de puntos. Ahí Víctor no perdona, cuando huele la sangre del triunfo afila el colmillo y es el ganador absoluto del circuito 2004-2005 con 272 puntos, 165 más que Carlos que es segundo. Con un año pasado en el que no dio opción a los rivales, el de Peñacastillo también es líder en la carrera de la puntuación 25-26, aunque el zurdo está algo más cerca.

En categoría femenina los triunfos están más repartidos. Iris Cagigas, por poco más de un bolo de media sobre Andrea Gómez, es la campeona del circuito de bolos, mientras que Marta Castillo gana en puntos gracias, sobre todo, al margen logrado con su título de Campeona de España. En féminas todo se dirime en año natural, por lo que ambas clasificaciones ya son definitivas.

Con nueve torneos dentro del circuito, la de Cubas ha finalizado con 147,38 bolos de media, casi tres menos que su propia cifra de 2024, año en el que en ambas categorías la madera sonó en abundancia. Con Andrea segunda y Castillo tercera, las diez primeras bolistas de la tabla han superado los 130 palos durante la campaña. Con la igualdad como referencia, a nivel de puntuación Marta ha acumulado 141,50 puntos, once más que Iris, su gran rival durante la temporada. La tercera plaza en la lista es para Laura Abascal, aunque más lejos de las dos primeras.

En un año en el que las Águedas (Peña y Cagigas) o Silvia Fernández ya han competido en el Regional, el máximo exponente de la nueva hornada de jugadoras ha sido Lucía Terán, futura jugadora de Peñacastillo, que ha terminado séptima clasificada con una media de casi 138 bolos.