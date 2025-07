Víctor González, cinco veces campeón

Borja Cavia Santander Domingo, 20 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los últimos seis grandes campeonatos individuales disputados han tenido el mismo ganador, Víctor González. La última vez que el de Guarnizo no subió al ... primer lugar del cajón fue allá por 2023, cuando Pedro Gutiérrez tocó la gloria en el título cántabro y el resto de los jugadores se despidieron del primer lugar del podio. Lo tuvo en su mano Carlos García en el último Nacional, pero más allá de lo ocurrido en Treceño la situación amenaza con repetirse sine die. A día de hoy y a cinco vueltas Víctor es superior, algo que refrendó ayer en una última tarde del Campeonato Regional del no plante en la que no dio a sus rivales la más mínima opción de pelear por la competición. La segunda plaza fue para Luis Vallines, que refrendó que está preparado para cotas mayores después de un Regional marcado por la regularidad.

La realidad es que el ganador del torneo estaba prácticamente sentenciado desde la última hora de la tarde del viernes. Las respectivas últimas manos de Víctor y Óscar González separaron sus caminos hasta el punto de que el de Peñacastillo sabía que en las fases finales competía contra sí mismo. Y lo hacía porque, con dos tiradas de 152 bolos, el estado de la bolera y su capacidad para desarrollar su mejor versión en los momentos decisivos, el récord que él mismo posee no era algo inalcanzable. No era sencillo, desde luego, pero comprobar si lograba autosuperarse era uno de los alicientes de una tarde que tenía mucho más por decidir. CLASIFICACIÓN 1 Víctor González 724 bolos

2 Luis Vallines 693

3 Óscar González 549

4 Alfonso Díaz 546

5 Alberto Díaz 405

6 Jesús Salmón 393

7 Carlos García 388

8 Fran Rucandio 376

9 David Cecín 247

10 Lolo Lavid 247

11 Rubén Haya 246

12 Jairo Arozamena 241

13 Jonathan García 233

14 Manu Diego 229

15 Vicente Diego 218

16 José Díaz 200 Y es que subir al podio en un Regional siempre es motivo de celebración, por el prestigio que supone y por ganar una plaza de cara al Trofeo de Campeones del Banco Santander del próximo curso, amén de para alguna cita más de invitación. Una carrera salvaje a la que seis bolistas llegaban en apenas ocho bolos y en la que tenía un hueco reservado Jesús Salmón, aunque para ello tenía que abrir la tarde con un registro de altura. El camargués es incombustible, viene de ganar el Regional de parejas con Óscar y en su vocabulario no hay espacio para la rendición. Dos manos de 24 y otra de 22 le impulsaron para lograr 143 bolos y, al menos, sembrar la duda de la obligación en sus rivales. De poco le sirvió al de Andros, que se encontró con la mejor versión de Alfonso Díaz y con la regularidad de Luis Vallines, dos jugadores que gracias a sus tiradas de cuartos (el de Riotuerto derribó 151 bolos), se aseguraron el pase a semifinales antes de que saltaran al corro los dos primeros, Víctor y Óscar. Carlos García se estrelló contra el infortunio y, con tres bolas quedas, no pudo pasar de 114 bolos. Un más que meritorio concurso dadas las circunstancias. Con el líder sabedor de con vigilar a sus rivales lo tenía hecho, la pelea por el podio se convirtió en el principal aliciente de la amplia sesión bolística, más allá de la facilidad (aparente) de Víctor, para superar la barrera de los 140 bolos. Vallines se plantó en 136 palos con una bola menos y Óscar en 141, aunque el futuro campeón amplio un poco más su margen con otros 146 bolos. Fue en semifinales donde el de Los Remedios dio su verdadera dimensión, en el momento clave, cuando tenía junto a sí a dos veteranos como Díaz y El Junco y fue capaz no sólo de igualar su concurso de cuartos sino de mejorar, llegar a los 140 (pese a otra bola queda), y citarse en la final con un Víctor que se despedía del récord al no pasar de los 132 bolos. La últimas ocho manos fueron otro espectáculo, favorecido por una bolera cómoda y por la falta de tensión de dos jugadores que tenían los deberes hechos. 142 para el aspirante, 152 para el campeón y una traca final en la que, tras el no plante, el espectáculo estuvo en el brazo diestro de un jugador que amenaza con batir todos los registros del mundo de la madera. De momento, y suma cinco Campeonatos Regionales individuales.

