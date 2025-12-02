La Reserva del Saja toca techo

Los 58 jabalíes abatidos en el transcurso del último fin de semana representan la mejor cifra de capturas cosechada en la presente temporada, en la ... que ya se ha superado, con creces, el medio millar de animales cazados, en concreto, 533. Y todo pese a que hubo mal tiempo y lluvia, en algunos casos bastante.

Sin embargo, como era de esperar, cuando el invierno comienza a llamar a la puerta llegan también las mejores cacerías. Los montes ya están más bajos, lo que facilita la labor en los puestos, y los perros encuentran unas condiciones mucho más apropiadas para desarrollar de la mejor forma posible su imprescindible trabajo. Y estas dos circunstancias hicieron que se completaran durante este sábado y domingo pasado bastantes buenas cacerías.

El mejor ejemplo lo podemos encontrar en Cabuérniga. Las cuatro celebradas se resolvieron con éxito, sobre todo dos de ellas, las desarrolladas en los montes de Serradores y Candanoso. En el primero actuó la cuadrilla 136, dirigida por José Manuel Gutiérrez, que se hizo con el cupo de tres ejemplares autorizados en esta comarca. En el segundo, la cuadrilla de Rubén Ruiz, la número 150, logró un resultado idéntico. En el lote de Mozagro, la cuadrilla de Manuel Herrero tumbó un par de cerdos salvajes, los mismo que consiguieron José Manuel Díaz y los suyos en Vados Norte.

Ampliar Componentes de la cuadrilla 150, de Rubén Ruiz, con el cupo logrado en Candanoso. DM

Ampliar Cuadrilla 30, de Víctor Manuel Álvarez, con los dos jabalíes abatidos en Palombera Oeste. DM

En Liébana, hubo un par de cupos, los logrados en Sobrebodia, donde cazó la cuadrilla de Emilio Casares, y en Pámanes, monte en que actuó el grupo dirigido por Jaime Parra. En ambos casos se abatieron los seis animales autorizados. Con uno menos se bajó de Bicobres Sur el grupo que capitanea José Santos del Hoyo. Tres mató la cuadrilla de Santos Gómez en Arretuerto y otros tantos la de Julio García en Cotera Oria. Los de Jaime Gutiérrez abatieron un par de ellos en Poda y Cordancas y los de Manuel A. González consiguieron la muestra en Panda Carrielda.

En la cuenca del Nansa, se hizo el cupo de dos en Caviña, donde cazó la cuadrilla de Rodrigo Pérez; en Casal Norte, donde actuó el grupo de Ángel Pablo Alonso; y en El Táladro, a donde acudieron Miguel Ángel López y los suyos. Un jabalí se mató en Canaluco, a cargo de David Gutiérrez, y otro más en Negreo y Troncos, donde cazó la cuadrilla de José Manuel González.

En la comarca del Besaya se celebraron dos batidas, ambas con el mismo resultado: un par de jabalíes. En El Tornillo cazó la cuadrilla de Sergio Revuelta y en Coo, la de Eduardo Quevedo.

Por lo que respecta a Campoo, la mejor de las cacerías celebradas fue la que disfrutó el grupo de Jesús Ángel Arenas en La Grajera, monte al que le quitó los tres jabalíes de cupo. Otro más se mató en Villacantid (Manuel Antonio de Celis) y otro, en Abiada (Daniel Terán).