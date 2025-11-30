El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Suárez, en lo alto del podio, flanqueado por Genze (izquierda) y Fruet. Instagram Isaac Suárez
Ciclocross

Isaac Suárez se viste de oro en Varese

El cántabro se proclama campeón del mundo de ciclocross máster, en la categoría de 45 a 49 años

Marco G. vidart

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Quien tuvo, retuvo y si Isaac Suárez fue una referencia en el ciclocross nacional, con los años y en la categoría máster su palmarés está incluso aumentando. El cántabro se ha proclamado campeón del mundo en la categoría de 45 a 49 años en el Mundial que se ha celebrado en la ciudad italiana de Varese.

Suárez fue el más rápido en meta al invetir un tiempo de 50.14 en las ocho vueltas de recorrido. A siete segundos del cántabro llegó el alemán Hannes Genze, mientras que el italiano Martino Fruet se hizo con el bronce, a ocho segundos de Suárez.

En Varese competían otros dos ciclocrossistas cántabros. En la categoría de 35 a 39 años, Adrián Herrera finalizaba decimoquinto, a 2.40 del ganador, el alemán Sascha Starker. Mientras, Roberto López estaba en el puesto 51 en la categoría de 50 a 54 años, a 8.08 de la medalla de oro, el italiano Massimo Folcarelli.

