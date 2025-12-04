«Siempre hay experiencias que vivir y esta es una más»
Isaac Suárez disfruta de una segunda juventud a sus 46 años y tras ser campeón nacional de ciclocross profesional el domingo ganó el Mundial Máster en Varese
Santander
Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:30
Dice que en realidad corre «por hacer deporte». Y es verdad, pero lo hace muy rápido. Isaac Suárez (Los Corrales de Buelna, 1979) lleva 35 ... años metiéndose en los charcos y atravesando el barro en bicicleta. Fue lo que vio en su casa. Su padre y sus hermanos ya andaban «haciendo el cabra» por los 'praos' cuando a él le empezó a picar la curiosidad. Ahora, Isaac ha cumplido 46 años y tiene ya en sus piernas 15 campeonatos del Mundo. El último fue este domingo en la ciudad italiana de Varese, en una zona de tradición ciclista cercana a Milán. «El circuito tenía de todo; un tramo rápido y de fuerza y otro técnico, con barro», recuerda el corraliego con un tono en el que se adivina la satisfacción. Antes de esta, en once ocasiones representó a España en la categoría élite, otras dos en la de sub23 y una más en júnior, pero ha sido ya en la de 'viejo roquero' en la que ha dominado en el reino de los belgas y holandeses.«Me he encontrado con alguno con el que coincidí en las pruebas de la Copa del Mundo cuando éramos más jóvenes», explica Isaac.
Quince horas de carretera, arroz en el táper y agua en la ponchera para llegar a tiempo. «Es diferente», señala este Quijote sin causa.Ese fue su viaje. «Antes era otra cosa;éramos profesionales, te dedicabas a ello, entrenabas porque era tu trabajo, pero ahora siempre hay experiencias que vivir y esta es una más». Robándole tiempo al trabajo y a la familia, Isaac ha puesto a prueba sus pilas «con focos por la noche cuando no se podía salir a otra hora o madrugando», para poder estar en la línea de salida de un nuevo Mundial. El año pasado fue al Europeo, en su grupo de edad y bingo, se colgó la medalla del oro continental así que dijo... «¿Por qué, no? Vimos dónde era y nos lo planteamos. Total, otro más», relata con cierta ironía.
«Tiré de experiencia. En ciclocross 50 minutos se hacen muy largos y al final pude coger la cabeza»
Isaac Suarez
Asamblea en la Cántabra para aprobar la normativa técnica para 2026
La Federación Cántabra de Ciclismo celebrará hoy en su salón de actos, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda, una asamblea general extraordinaria, con un único punto en el orden del día para aprobar la normativa técnica para el año 2026.
Y así empezó su última historia a pedales. Todo iba bien hasta hace un mes cuando en una prueba en Gijón se cayó y se produjo una fisura en una costilla. Y después contrajo el covid... «No he podido entrenar y hacer lo que quería», confiesa. Y para colmo, al llegar a Varese... Sorteo.«Me tocó salir en la posición 71 de 82. En fin, me esperaba una remontada». Así fue. En la primera vuelta se cayó y la cabeza se le fue a 40 segundos. Tranquilidad.«Sabía que 50 minutos en ciclocross son muy largos; tiré de experiencia y a falta de una vuelta y media los cogí. Recuperé un poco el aire y después me fui y gané».
Trece años después de lograr la medalla de oro en el Nacional profesional, en Valencia, después de ser segundo dos veces, Isaac conquistaba el cetro mundial «en otra categoría, distinta, con otras cosas», pero demostrando que sus ganas por seguir «cruzando los 'praos' a tope» no se le acaban. Dejó de competir en 2014 y durante cuatro años no hizo «nada de nada». Luego le dio por correr a pie y otros 'locos' como él, como Unai Yus, otro campeón de España, le animaron a subirse otra vez a la 'bici'. Y por el camino a «enseñar lo que sé a los pequeños en una Escuela». Genio y figura.
