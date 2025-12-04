El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Isaac Suárez entra victorioso en Varese. Edoardo Crespi
Ciclismo

«Siempre hay experiencias que vivir y esta es una más»

Isaac Suárez disfruta de una segunda juventud a sus 46 años y tras ser campeón nacional de ciclocross profesional el domingo ganó el Mundial Máster en Varese

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:30

Comenta

Dice que en realidad corre «por hacer deporte». Y es verdad, pero lo hace muy rápido. Isaac Suárez (Los Corrales de Buelna, 1979) lleva 35 ... años metiéndose en los charcos y atravesando el barro en bicicleta. Fue lo que vio en su casa. Su padre y sus hermanos ya andaban «haciendo el cabra» por los 'praos' cuando a él le empezó a picar la curiosidad. Ahora, Isaac ha cumplido 46 años y tiene ya en sus piernas 15 campeonatos del Mundo. El último fue este domingo en la ciudad italiana de Varese, en una zona de tradición ciclista cercana a Milán. «El circuito tenía de todo; un tramo rápido y de fuerza y otro técnico, con barro», recuerda el corraliego con un tono en el que se adivina la satisfacción. Antes de esta, en once ocasiones representó a España en la categoría élite, otras dos en la de sub23 y una más en júnior, pero ha sido ya en la de 'viejo roquero' en la que ha dominado en el reino de los belgas y holandeses.«Me he encontrado con alguno con el que coincidí en las pruebas de la Copa del Mundo cuando éramos más jóvenes», explica Isaac.

