Athenea del Castillo celebra un gol con la selección española. EFE

Athenea del Castillo: el gran palmarés de la reina del fútbol cántabro

Con su segundo título de la Liga de Naciones, la futbolista cántabra amplía una colección de títulos con la selección española que nadie tiene en el balompié regional

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:15

A nivel de clubes, es otra historia. Los números de un tal Paco Gento (seis Copas de Europa, 12 Ligas...) siguen siendo apabullantes. Pero a ... nivel de selecciones, en cuanto a palmarés internacional, Athenea del Castillo (Solares, 24 de octubre de 2000) ya es la referencia indiscutible del fútbol cántabro. Nadie tiene la colección de títulos que atesora la cántabra. Si ya ese Mundial conseguido en 2023 pesaba lo suyo, los títulos de la Liga de Naciones, el de 2024 y el conseguido este pasado martes ante Alemania en el Metropolitano, prolongan una racha que amenaza con extenderse en el tiempo. Con apenas 25 años, a Athenea le queda cuerda para rato.

