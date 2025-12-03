Athenea del Castillo: el gran palmarés de la reina del fútbol cántabro

A nivel de clubes, es otra historia. Los números de un tal Paco Gento (seis Copas de Europa, 12 Ligas...) siguen siendo apabullantes. Pero a ... nivel de selecciones, en cuanto a palmarés internacional, Athenea del Castillo (Solares, 24 de octubre de 2000) ya es la referencia indiscutible del fútbol cántabro. Nadie tiene la colección de títulos que atesora la cántabra. Si ya ese Mundial conseguido en 2023 pesaba lo suyo, los títulos de la Liga de Naciones, el de 2024 y el conseguido este pasado martes ante Alemania en el Metropolitano, prolongan una racha que amenaza con extenderse en el tiempo. Con apenas 25 años, a Athenea le queda cuerda para rato.

La jugadora de Solares comenzó a labrar ese palmarés internacional en el año 2018. La Eurocopa para la categoría sub-19 se celebró en ese verano en Suiza. El 30 de julio, España jugaba la final. El rival, Alemania. Con la cántabra en el campo desde el minuto 60 en sustitución de Nerea Eizaguirre, un gol en el minuto 80 de María Llompart coronaba a España por segunda vez consecutiva en la categoría y daba a la jugadora por entonces en el Racing Féminas su primer título internacional.

Palmarés 4 títulos tiene la futbolista cántabra con la selección. Una Eurocopa sub-19, un Mundial y dos Ligas de Naciones 66 encuentros internacionales, en las distintas categorías, ha disputado la cántabra 18 goles goles ha marcado Athenea con las distintas selecciones españolas

El segundo título fue, como para todas sus compañeras, el que de momento es la cúspide del fútbol femenino español. En 2023, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Athenea participó en tres encuentros con La Roja. Costa Rica, Zambia y Suiza vieron a la cántabra, ya enrolada en el Real Madrid, sumar minutos en la máxima competición de selecciones. Aunque no jugó en la final ante Inglaterra, la conclusión del encuentro con aquel inolvidable gol de Olga Carmona puso la primera estrella en la camiseta de la selección y convertía a Athenea ya, por derecho propio, como la futbolista cántabra, hombre o mujer, con el palmarés ya más lustroso en el balompié regional.

En febrero de 2024, llegó la oportunidad de añadir otro título. En la primera edición de la Liga de Naciones femenina, España se plantó en la final. El rival, Francia. Un torneo que, además, tenía como premio el billete olímpico para los Juegos de París. En ese último partido, Athenea formó de titular en un estadio de La Cartuja que además, con 32.657 espectadores suponía –hasta este pasado martes– el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en España. El 2-0 ante las galas añadía más historia a la selección femenina –inaugurar el palmarés de una nueva competición y clasificarse por primera vez para unos Juegos– y sumaba otro título internacional para la cántabra. El tercero.

Y este pasado martes, llegó el cuarto. En el minuto 71, Athenea entraba al césped del Metropolitano por Vicky López, la autora del segundo gol que dejó ya noqueada a Alemania. Incluso la cántabra se atrevió con una buena jugada que no tuvo el premio del gol. Tras una primera ausencia con la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, aunque luego entró en el grupo por la lesión de Salma Paralluelo, Athenea del astillo sigue enrolada en una selección que promete no parar de sumar títulos en un futuro próximo.

El oro de Amavisca

Cantabria ha dado grandes nombres a esto del fútbol. Hasta hace bien poco Paco Gento podía presumir de ser en exclusiva el único con seis títulos de la antigua Copa de Europa –hoy Liga de Campeones–. Emilio Amavisca, Iván Helguera, Pedro Munitis, Iván de la Peña, Sergio Canales... Por cita a nombres más o menos recientes que han brillado y mucho con sus respectivos clubes. Pero aunque todos ellos formaron parte de las selecciones española, en el palmarés del fútbol regional apenas hay hitos en cuanto a títulos.

Paco Gento, Peru Zaballa y Pachín formaron parte de la selección que jugó –era otro sistema– la Eurocopa de 1964. Incluso Gento fue decisivo para que España pasase de ronda en el torneo. Pero como ninguno de ellos estuvo en los duelos decisivos, pues no figura en el palmarés de los cántabros.

Para encontrar un primer puesto comparable a los títulos de Athenea del Castillo hay que avanzar hasta los Juegos Olímpicos de 1992. Entre los Guardiola, Luis Enrique, Alfonso, Ferrer Abelardo o Kiko, estaba también el laredano Emilio Amavisca. El pejino incluso tuvo protagonismo en ese último partido por el oro, ya que entró en el minuto 52 en sustitución de Mikel Lasa. En el 'prao' había un cántabro, pero al timón de España había otro paisano. Vicente Miera era el técnico de la selección española y también se colgaba el oro olímpico.

En la época dorada de la selección, en las Eurocopas de 2008 y 2012, intercaladas con el título Mundial de 2010, no había cántabros en sus filas. Y tampoco en los últimos éxitos de la selección masculina, la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2023.