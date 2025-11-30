Cantabria, eliminada de la Copa de las Regiones Los de José Febrero caen ante Navarra y regresan a casa sin opciones de pasar a la fase intermedia

José Compostizo Santander Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:10

La selección de Cantabria se ha despedido de la Copa de las Regiones de la UEFA tras caer eliminada este domingo ante Navarra (0-4) en el segundo partido de la primera fase disputada en Aoiz. El equipo cántabro intentó, luchó y mereció al menos ganar el primer partido en este torneo del que se vuelve a casa eliminado sin opciones de pasar a la fase intermedia.

Navarra Buldaín, Velaz, Contín (Arrieta), Berruete, Martiarena (Daniel), Samuel, Alonso (Bingen), Valenzuela, Yago (Urdanoz), León (Alejandro), Unai (Zubiria). 4 - 0 Cantabria Mirapeix, Francés (Montes), Bascuñana (Cardona), Herruzo, Samuel, Pablo Gómez, Rafa García (Diouf), Juan Ruiz, Carral (Musy), Hodei (Marcos), Salinas (Menéndez). Goles: 0-1 m.42 Unai, 0-2 m.47 Unai, 0-3 m.64 Martiarena, 0-4 m.78 Zubiria.

Árbitro: José Francisco Huaman (Comité Navarro). Amonestó a Pablo Gómez y Carral por Cantabria y a Martiarena por Navarra.

Salió la cántabra al campo sabiendo que solo la victoria le clasificaba tras la victoria de Asturias (3-2) frente a Murcia. El inicio fue totalmente para los navarros, que cercaron la meta de Mirapeix y pudieron adelantarse con dos claras ocasiones. La primera para Samuel, pero su remate se marchó alto, y casi a renglón seguido Unai lo intentó con un lanzamiento desde el vértice del área que se fue rozando el poste.

Tras los primeros 15 minutos, Cantabria equilibró el encuentro y dejó de sufrir agobios. Además, Juan Ruiz, dispuso de una buena ocasión para desnivelar el marcador, pero su disparo no encontró portería. Un pase del mejor jugador del partido, Juan Ruiz, dejó solo a Rafa García ante el meta navarro, pero su remate lo envió a córner Buldaín.

La selección navarra trataba de darle intensidad a su juego mientras que Cantabria intentaba mantener la calma, regular el ritmo del encuentro y apoderarse de la posesión, algo en lo que en el computo general superó a los navarros en la primera parte. Pero cuando mejor estaban jugando los de José Febrero y parecía que se llegaría al descanso con el resultado inicial, un centro desde la banda derecha de León al área lo controló con el pecho Unai y con un chut a bocajarro batió a Mirapeix.

Derrumbe

No pudo comenzar peor el segundo tiempo para los de Febrero. Robo en medio campo de Samuel, pase a Unai en el interior del área y disparo del delantero para batir a Mirapeix, era el 0-2 en el minuto 47. Poco después Alonso tuvo el tercero, pero su remate lo repelió el poste. Quien no falló fue Martiarena al rematar de cabeza un córner botado por Samuel. Zubiria, que tan sólo llevaba cinco minutos sobre el terreno de juego, y anotar el cuarto para los navarros con un disparo cruzado desde el interior del área. El partido quedaba decidido, al menos para Cantabria porque esta nueva derrota le dejaba sin opciones de clasificación.

Como consuelo, Cantabria volvió a ganar la tanda de penaltis que se realiza para evitar empates en la clasificación. En esta ocasión no tenía valor pero los cántabros ganaron este duelo con los aciertos de Menéndez, Pablo Gómez y Diouf.