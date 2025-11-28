El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Captura de pantalla del mensaje difundido en Instagram por jugadores de 12 años del Velarde.

Un equipo infantil del Velarde manda a través de las redes «a fregar» a su rival femenino

La directiva del equipo ha anunciado que «estamos preparando una charla formativa dirigida a todos los futbolistas del club» sobre igualdad

José Compostizo

José Compostizo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:32

El fútbol puede fomentar la igualdad de género, proporcionando un acceso igualitario y las mismas oportunidades para niños y niñas. El sistema mixto en el ... fútbol engloba todas las formas de competición en las cuales las chicas y los chicos pueden jugar entre sí. Permitir que chicos y chicas jueguen juntos es una forma de fomentar una mayor tolerancia y respeto mutuo. En la medida de lo posible, se recomienda realizar actividades mixtas hasta los 12 años –que es como lo tiene estipulado la Federación Cántabra de Fútbol–, ya que a partir de entonces aumentan las diferencias biológicas. Esa es exactamente la edad que tienen los jugadores y jugadoras del encuentro de categoría infantil que se disputó el pasado sábado en el campo de la bajada San Juan entre el Monte Soccer Féminas y el Velarde D. Un partido que finalizó con la victoria del conjunto de Camargo por 0-8.

