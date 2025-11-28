Un equipo infantil del Velarde manda a través de las redes «a fregar» a su rival femenino
La directiva del equipo ha anunciado que «estamos preparando una charla formativa dirigida a todos los futbolistas del club» sobre igualdad
Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:32
El fútbol puede fomentar la igualdad de género, proporcionando un acceso igualitario y las mismas oportunidades para niños y niñas. El sistema mixto en el ... fútbol engloba todas las formas de competición en las cuales las chicas y los chicos pueden jugar entre sí. Permitir que chicos y chicas jueguen juntos es una forma de fomentar una mayor tolerancia y respeto mutuo. En la medida de lo posible, se recomienda realizar actividades mixtas hasta los 12 años –que es como lo tiene estipulado la Federación Cántabra de Fútbol–, ya que a partir de entonces aumentan las diferencias biológicas. Esa es exactamente la edad que tienen los jugadores y jugadoras del encuentro de categoría infantil que se disputó el pasado sábado en el campo de la bajada San Juan entre el Monte Soccer Féminas y el Velarde D. Un partido que finalizó con la victoria del conjunto de Camargo por 0-8.
En el acta de la árbitra, Clara Mazo, no consta que durante el encuentro surgiera ninguna anomalía, pero sí a la finalización del mismo, según consta en la nota de la Asociación Española para la Paridad y la Igualdad en el Deporte (ASESPAI) que ha denunciado a través de sus redes sociales que, también a través de las redes, «unos niños de 12 años, jugadores de Tercera infantil del Velarde F. C. de Muriedas (Cantabria) han mandado 'a fregar' a sus rivales femeninas del equipo de Monte Soccer Féminas después de meterles 8 goles en el partido que jugaron el sábado 22 de noviembre».
La directiva del Velarde ha contestado con prontitud por algo que «no está bien hecho y el club no lo comparte» y añade que «hablaremos con los padres». El club señala que «desde el Velarde seguimos trabajando para ofrecer a nuestros jugadores y jugadoras una formación integral, tanto dentro como fuera del campo». También señalan que «estamos preparando una charla formativa dirigida a todos los futbolistas del club». El objetivo de esa sesión será abordar dos temas fundamentales: «Primero, la igualdad y el respeto en el deporte, valores esenciales para construir un entorno sano, seguro y enriquecedor para todos. Y segundo, el impacto de las redes sociales en su día a día, proporcionando herramientas para un uso responsable y consciente en una etapa clave de crecimiento».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión