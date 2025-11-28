Un equipo infantil del Velarde manda a través de las redes «a fregar» a su rival femenino

El fútbol puede fomentar la igualdad de género, proporcionando un acceso igualitario y las mismas oportunidades para niños y niñas. El sistema mixto en el ... fútbol engloba todas las formas de competición en las cuales las chicas y los chicos pueden jugar entre sí. Permitir que chicos y chicas jueguen juntos es una forma de fomentar una mayor tolerancia y respeto mutuo. En la medida de lo posible, se recomienda realizar actividades mixtas hasta los 12 años –que es como lo tiene estipulado la Federación Cántabra de Fútbol–, ya que a partir de entonces aumentan las diferencias biológicas. Esa es exactamente la edad que tienen los jugadores y jugadoras del encuentro de categoría infantil que se disputó el pasado sábado en el campo de la bajada San Juan entre el Monte Soccer Féminas y el Velarde D. Un partido que finalizó con la victoria del conjunto de Camargo por 0-8.

En el acta de la árbitra, Clara Mazo, no consta que durante el encuentro surgiera ninguna anomalía, pero sí a la finalización del mismo, según consta en la nota de la Asociación Española para la Paridad y la Igualdad en el Deporte (ASESPAI) que ha denunciado a través de sus redes sociales que, también a través de las redes, «unos niños de 12 años, jugadores de Tercera infantil del Velarde F. C. de Muriedas (Cantabria) han mandado 'a fregar' a sus rivales femeninas del equipo de Monte Soccer Féminas después de meterles 8 goles en el partido que jugaron el sábado 22 de noviembre».

La directiva del Velarde ha contestado con prontitud por algo que «no está bien hecho y el club no lo comparte» y añade que «hablaremos con los padres». El club señala que «desde el Velarde seguimos trabajando para ofrecer a nuestros jugadores y jugadoras una formación integral, tanto dentro como fuera del campo». También señalan que «estamos preparando una charla formativa dirigida a todos los futbolistas del club». El objetivo de esa sesión será abordar dos temas fundamentales: «Primero, la igualdad y el respeto en el deporte, valores esenciales para construir un entorno sano, seguro y enriquecedor para todos. Y segundo, el impacto de las redes sociales en su día a día, proporcionando herramientas para un uso responsable y consciente en una etapa clave de crecimiento».