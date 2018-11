Jornada 12 Messi vuelve a casa Reuters Valverde no convoca a Dembélé por un caso de indisciplina, pero el '10' y Umtiti ya pueden reaparecer ante el Betis P. RÍOS Barcelona Domingo, 11 noviembre 2018, 07:22

Leo Messi y Samuel Umtiti volvieron a la convocatoria del Barça con el alta médica para enfrentarse este domingo al Betis. Una doble gran noticia para el líder que queda eclipsada por la ausencia del lesionado Phillipe Coutinho y, especialmente, por el castigo de Ernesto Valverde a Ousmane Dembélé, descartado por decisión técnica tras un episodio de indisciplina que el club no quiso ocultar a modo de escarmiento.

El extremo francés no se presentó el jueves a un entrenamiento. El club tardó una hora y media en localizarle, momento en el que alegó malestar estomacal. Sin examinarle se emitió un comunicado revelando una gastroenteritis, el parte médico habitual desde tiempos de Ronaldinho en casos de desmadres nocturnos. El viernes ya se intuyó que había castigo, porque el técnico le hizo trabajar al margen del grupo, aunque quedaba la duda de si se trataba por las secuelas de esa supuesta enfermedad. Pero no entró en la lista de 18 por decisión de Ernesto Valverde, quien no quiso aumentar la polémica en rueda de prensa, aunque se le entendió todo.

«Cada uno puede interpretar lo que quiera. Yo no pierdo la paciencia con él, pero ha venido otras veces y ha jugado. Esta vez no va convocado y ya está. ¿Reconducirle? Las cuestiones internas son internas. Esto es un equipo y debemos tirar hacia adelante todos», señaló Valverde, quien descartó una cesión o un traspaso en invierno. «El talento de Dembélé es muy especial y cuesta de encontrar. A los mercados de fichajes vamos a reforzarnos. El club hizo una gran inversión por él y esperamos sacar provecho de ella», explicó.

La indisciplina o pecado de juventud de Dembélé, cuya apatía ya le impedía tener el cariño popular que merece su talento, coincide con la irrupción emotiva de Malcom, cuyas lágrimas al celebrar su gol ante el Inter han conquistado a la afición. El brasileño tiene una gran oportunidad ahora de adelantar al francés. Y sin Coutinho, que estará de dos a tres semanas de baja, podría ser incluso titular en el tridente ofensivo ante el Betis junto a Luis Suárez y Messi. si Leo juega de inicio.

«Veo bien a Messi, seguro, ya ha perdido el miedo a caer, al forcejeo. Si está en la lista es que no hay riesgo, pero entendemos que debemos ser cautelosos con los jugadores que vienen de lesiones, como pasa también con Umtiti», señaló Valverde. El Barça ha disputado cinco partidos sin Messi , con cuatro victorias (Inter, Madrid, Cultural y Rayo) y un empate (Inter). En Vallecas y Milán el equipo ya añoró su capacidad para definir. El equipo ha crecido como colectivo en su ausencia. Y en el caso de Umtiti, muy bien lo tendrá que hacer para desbancar a Lenglet, que ha ofrecido un gran rendimiento.

Además de Dembélé y Coutinho, tampoco formaron parte de la convocatoria los lesionados Vermaelen y Samper, mientras que Denis Suárez sigue sin entrar en los planes de Valverde. El central Chumi vuelve al filial, pero no Aleñá, que se queda entre los 18.

En el Betis, con dos días menos de descanso que el Barça tras jugar el jueves ante el Milan, son baja Javi García y Francis, pero vuelve Boudebouz a una lista de 19. Son los dos equipos con más posesión de la Liga y en el Camp Nou podrán reivindicarse tres canteranos de La Masia como Bartra, Tello y Sanabria. Quique Setién admitió la dificultad de arrebatar el balón al Barça «porque ellos llevan 25 años jugando así y nosotros sólo año y medio», pero no renunciará a su filosofía.

- Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Messi, Luis Suárez y Malcom.

Betis: Pau López, Mendi, Bartra, Sidnei, Tello, William Carvalho, Guardado, Junior, Lo Celso, Canales y Loren.

Árbitro: Mateu Lahoz (Valenciano).

Estadio y horario: Camp Nou. 16:15 h. (beIN).