Festín y liderato del Barça en el regreso al Camp Nou

Daniel Panero Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:29 | Actualizado 18:42h.

El Barcelona recuperó este sábado muchas cosas. El conjunto que dirige Hansi Flick regresó al Camp Nou y lo hizo para jugar uno de los mejores partidos de lo que va de temporada y pasar por encima de un Athletic inoperante. Los tantos de Lewandowski y Fermín López y el doblete de Ferran Torres marcaron la diferencia existente entre ambos clubes a día de hoy y sirven también para meter presión a un Real Madrid que juega este domingo contra el Elche y que ya ve como el eterno rival está cerca de recuperar su mejor versión e incluso es líder con un partido más.

Y es que el partido ya comenzó en mitad de una fiesta inolvidable para el barcelonismo. El tercer anillo estaba cerrado, había grúas alrededor de todo el Camp Nou y uno de los fondos estaba fuera de funcionamiento, pero daba igual. El Barça volvía a casa tras más de novecientos días y el ambiente era el de las grandes ocasiones. Hubo coro con el himno del club, uno de los socios más antiguos realizó el saque de honor y dio el pistoletazo de salida a una fiesta en la que Flick se iba a plantar con varias sorpresas. Joan García volvió al once, Gerard Martín ejerció de central y Eric García jugó junto a Olmo en la medular. Todos por detrás de Ferran, Fermín, Lamine Yamal y Lewandowski.

Ese fue el sorprendente once de un Barcelona que salió a morder arriba, dispuesto a asfixiar a un Athletic timorato. Los de Ernesto Valverde eran los invitados de honor a la fiesta y, como tal, fueron corteses con el anfitrión en un inicio de partido marcado por los errores del equipo vasco. Eric García, muy activo en la recuperación en campo contrario, robó un balón arriba y habilitó a Lewandowski para que el polaco hiciera el resto. El ex del Bayern tiene 37 años y sigue necesitando tan poco para meter goles como cuando apenas tenía 25. Tiró un autopase y definió con la zurda tenso al palo corto con un disparo, ante el que Unai Simón pudo hacer más, para poner patas arriba al renovado Camp Nou.

Barcelona Joan García, Gerard Martín, Koundé, Cubarsí, Balde (Araujo, min. 46), Eric García (Marc Bernal, min. 74), Olmo (Raphinha, min. 81), Fermín (Casadó, min. 64), Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski (Dro, min. 64). 4 - 0 Athletic Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri, De Galarreta (Rego, min. 55), Jauregizar (Vesga, min. 68), Unai Gómez (Guruzeta, min. 55), Nico Williams (Robert Navarro, min. 55), Sancet y Berenguer (Boiro, min. 68). Goles: 1-0: min. 4, Lewandowski. 2-0: min. 45+3, Ferran Torres. 3-0: min. 48, Fermín. 4-0: min. 90, Ferran Torres.

Árbitro: José María Sánchez. Expulsó a Sancet y amonestó a Ruiz de Galarreta, Gorosabel

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Camp Nou ante 45.000 espectadores.

Fue el inicio de una pesadilla para el Athletic. El Barça no necesitó de su mejor versión en el primer acto para desarbolar a los bilbaínos. Y eso que Eric García no estuvo cómodo con balón en el rol de pivote, pero la movilidad de Dani Olmo y de Fermín en la mediapunta fue un quebradero de cabeza para los de Ernesto Valverde, que permanentemente debían estar pendientes de los jugadores entre líneas y de la verticalidad de Balde y Lamine Yamal, muy activos en los costados.

Así, el Barça supo transitar con balón y pudo incrementar la ventaja en el marcador con dos ocasiones claras. En una de ellas Fermín no acertó a batir a Unai Simón, que se resarció del fallo del gol, y en otra sí lo hizo Ferran Torres, pero estaba en fuera de juego. Fue el epílogo de una primera mitad en la que el Barça fue de más a menos, pero en la que salió vencedor de un intercambio de golpes. Unai Gómez y Nico Williams no acertaron a batir a Joan García desde dentro del área y si lo hizo Ferran, tras un estratosférico pase de Lamine Yamal a la carrera, para lograr el segundo tanto antes del paso por vestuarios.

Tras la reanudación, el Barcelona entró en modo apisonadora. Flick introdujo a Araujo por Balde, con molestias, y el rodillo pasó por encima de un Athletic que persiguió sombras. Lewandowski avisó tras un rechace en el área y el tercero cayó con una nueva llegada desde la segunda línea de Fermín, indetectable durante todo el partido. El onubense se metió entre centrales y definió a placer para poner la puntilla a los de Valverde, que se despidieron definitivamente del choque tras una durísima entrada de Sancet sobre el propio Fermín que concluyó con roja directa tras la revisión en el VAR.

A partir de ahí, el partido estaba resuelto y el Athletic se apresuró a aminorar daños. Valverde buscó piernas frescas y Flick aprovechó para rotar efectivos pensando en la batalla de Champions en Stamford Bridge, el próximo martes. El germano retiró entre ovaciones a Lewandowski, Fermín y Eric García y el partido bajó de revoluciones. Pese a ello, el Barça supo tener en todo momento el control y gozó de dos nuevas ocasiones en las botas de un Dani Olmo que fue una de las mejores noticias del Barça tras el parón.

El ex del RB Leipzig se retiró entre aplausos y dio paso a un Raphinha que se llevó la gran ovación de la noche antes de que llegara la guinda del pastel en los últimos minutos. Lamine Yamal, uno de los mejores del choque, trazó un eslalon y puso de nuevo a Ferran Torres ante Unai Simón para que el valenciano hiciera el cuarto. El Barça regresó a su casa y lo hizo en un día redondo en el que recuperó efectivos y además metió presión al Real Madrid.