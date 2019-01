Jornada 18 Solari: «¿Para qué está el VAR si no revisa una acción clara?» Santiago Solari, durante el partido ante la Real. / AFP El técnico argentino, que se mostró escueto y casi cortante ante las preguntas sobre el partido, se agarró a la actitud de su equipo y la actuación de Vinicius como únicas buenas noticias de la derrota ante la Real Sociedad A. GÓMEZ Madrid Domingo, 6 enero 2019, 21:12

No pudo ocultar Santiago Solari su gran enfado por la actuación arbitral en la derrota de su equipo ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu: «Hay jugadas que parecen evidentes cuando uno las mira en vivo, todos fallamos, pero creemos que el VAR está para revisar, si no pierde toda la razón de ser. Nadie comprende por qué no pita penalti en la jugada de Vinicius, me parece una acción de libro. La acción de Casemiro me parece pitable pero la segunda es muy clara».

El técnico argentino se mostró escueto, casi cortante ante las preguntas sobre el partido «La sensación es que hoy debíamos recortar tres puntos y no lo hicimos. El Madrid compite siempre para ganar, nunca subestimamos la competencia y hemos demostrado carácter durante todo el partido», afirmó, aferrándose a la actitud del equipo a pesar de su falta de puntería.

«Competiremos para ganar el próximo partido», se limitó a afirmar tras ser cuestionado sobre si merece seguir siendo entrenador del Madrid teniendo en cuenta sus resultados.

Solari también lamentó la desafortunada acción de Casemiro que provocó el penalti con el que la Real se adelantó nada más comenzar el partido: «Hoy se dio todo al revés, no hemos entrado bien al partido. Cada regalo en el fútbol profesional se paga y luego hemos hecho todo para darle la vuelta pero no ha habido manera. El fútbol no es gentil y te castiga cualquier mínima distracción».

Se agarró el argentino además a la única buena noticia que arroja el choque, con una gran actuación de Vinicius en su primer partido como titular en Liga: «El partido de Vinicius muy bien, tiene 18 años y ha demostrado un gran desparpajo. Francamente ha sido una alegría para el madridismo desde que llegó».

Precisamente Vinicius valoró el partido ante la Real, lamentando la derrota a pesar de su actuación individual. «Cambiaría todo mi partido por la victoria. Lo he intentado todo pero no ha llegado el gol. Hay que seguir trabajando en cada entrenamiento para ganarlo todo», aseguró, antes de recordar la jugada más polémica del partido, en la que el VAR no indicó penalti tras un mano a mano ante Rulli en la que el portero realista acaba derribando al brasileño.