Los partidos del Mundial tendrán dos pausas de hidratación

Lunes, 8 de diciembre 2025

El Mundial 2026 no solo traerá más equipos y más sedes: también añadirá un nuevo ritual a mitad de cada tiempo. La FIFA ha decidido que la pausa de hidratación dejará de ser una decisión táctica para convertirse en una pausa obligatoria, idéntica en todos los campos, y partidos.

La FIFA confirmó este lunes que la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos contará con pausas de tres minutos a mitad de cada tiempo en todos los partidos. El organismo rector del fútbol mundial explicó que, gracias a un «procedimiento simplificado», los árbitros detendrán el juego alrededor del minuto 22 de cada periodo para permitir que los futbolistas se refresquen.

Lo más curioso es que, a diferencia de como se hacía hasta ahora, estas interrupciones no estarán condicionadas por el clima ni por la temperatura ambiente, sino para asegurar «las mismas condiciones para todos los equipos». «Sin importar el estadio, si tiene techo o no, o el calor que haga, habrá una pausa de tres minutos en cada parte, contados desde el silbato del árbitro», señaló Manolo Zubiria, director del torneo. Además, añadió que, en caso de que el juego se detenga antes por una lesión en los minutos previos, la medida se ajustará tras conversar con el colegiado.

Tres ceremonias inaugurales

No será el único cambio reglamentario para el Mudnial 2026. La FIFA adelantó que contará con tres ceremonias inaugurales: la primera, el 11 de junio en Ciudad de México antes del duelo entre la selección local y Sudáfrica que dará el pistoletazo de salida a la Copa del Mundo; y las otras dos, el 12 de junio, en Toronto -para el debut de Canadá frente a Bosnia, Italia, Irlanda del Norte o Gales- y en Los Ángeles, donde Estados Unidos se medirá a Paraguay.

Para la final del 19 de julio, prevista en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey, la organización trabaja en un espectáculo especial durante el descanso, algo inédito en la historia del torneo, similar a loq ue se hace en eventos como la Superbowl, además de la tradicional ceremonia de clausura.