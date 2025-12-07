El Rayo mereció más que el empate ante el Salamanca

José Compostizo Astillero Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

Dentro de la retahíla de frases típicas y tópicas del mundo del fútbol y cada una quizás más absurda que la anterior, hay una que dice que quien perdona lo acaba pagando. Y esta sería la manera más fácil para resumir que el Rayo Cantabria empatara este domingo (1-1) con el Salamanca y sumara su séptimo empate de la temporada, el tercero en La Planchada. Y es que es complicado fallar tantas ocasiones como las que erró ayer el conjunto verdiblanco, ya no solo a nivel cuantitativo, porque fueron unas cuantas, sino a nivel cualitativo, con más de un 'uno contra uno' con el portero. Cierto es que el equipo sigue mostrando síntomas de mejora, como ya se dejó ver en las dos últimas jornadas después de haber tocado fondo ante el colista, el Lealtad.

Rayo Cantabria Álvaro, Díaz de Alda, Cagigal, Samu Calera, Solórzano (Argos m.68), Baldrich (Manu González, m.68), Izan, Vallecillo, Santi Franco (Rodri Ramos, m.82), Áxel, Diego Díaz (Chino, m.55) 1 - 1 Salamanca Mendes, Casado, Lara, Alba, Cristeto (Servetti, m.77), Mancebo (Abraham, m.67), Pulpón, Hugo Marcos (Murúa, m.58), Marotías, Aimar (Suly, m.58), Javi Delgado. Goles: 1-0: m.73, Izan; 1-1: m.77, Murúa.

Árbitro: Aitor Barrio (C. Vasco). Amonestó a Izan, Solórzano y Rodri Ramos, del Rayo; y a Jonvi, Casado, Mancebo, Alba y Marotías, por el Salamanca.

El inicio del choque fue muy táctico, con dos equipos con planteamientos muy claros sobre el césped. La ilusión y la ambición local se fue plasmando con el paso de los minutos que solo tuvieron color verdiblanco. No llegaban ocasiones claras, pero la zaga visitante comenzaba a trabajar de lo lindo ante la avalancha rayista. Una acción individual de Izan finalizó con el derribo del centrocampista en el área salmantina, considerándolo el colegiado como penalti. El encargado de lanzarlo fue el propio Izan, pero Mendes adivinó la trayectoria y lo detuvo. Cuando faltaban cuatro minutos para la conclusión de la primera mitad, de nuevo, la volvió a tener el filial racinguista, pero el remate de cabeza de Santi Franco lo repelió el poste. Y con el tiempo ya cumplido, un disparo de Aimar, desde el borde del área lo detuvo Álvaro, en la única llegada del Salamanca en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Ya en la segunda mitad, en el minuto 73 Izan se inventó una genialidad con un perfecto lanzamiento desde el centro del campo que sorprendió a un adelantado Mendes. Era el 1-0. Una vez roto el cántaro, el Rayo siguió con su guion. Pero cuatro minutos más tarde empató el Salamanca tras un error defensivo de los verdiblancos ya que Murúa, solo en el segundo palo, tan solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red.