Izan Yurrieta, del Rayo Cantabria, e Izan, del Sámano, pugnan por hacerse con el balón. Alberto Aja
Segunda RFEF

Reparto de puntos en el derbi entre Sámano y Rayo

Los de Ezequiel Loza se adelantan en el marcador, pero Castillo logra el empate en la segunda mitad en un partido lleno de intensidad

José Compostizo

Sámano

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:10

Comenta

El derbi de los necesitados entre el Sámano y el Rayo Cantabria respondió al guión establecido. Presión, tensión y escaso juego, donde el corazón se impuso a la cabeza. Ambos equipos se conformaron con un punto (1-1), un resultado justo por lo visto en El Vallegón en un partido lleno de intensidad.

Sámano

Hodei, Rasines, Jonlo, Deiby, Abad, Izan (Méndez m.84), Unai, Diego, Junior, Lambea (Gilete m.68), Castillo.

1

-

1

Rayo Cantabria

Laro, Argos, Díaz de Alda, Cagigal, Manu González, Samu Calera (Vallecillo m.60), Solórzano (Diego Diaz m.68), Izan, Diego Fuentes (Baldrich m.78) Santi Franco (Rosado m.60), Rodri Ramos (Márquez m.78).

  • Goles: 0-1: m.5, Samu Calera; 1-1 : m.50, Castillo.

  • Árbitro: Eduardo Rodríguez (C. Asturiano). Amonestó a los locales Lambea, Jonlo y Rasines y al visitante Rosado (2).

El choque comenzó con el cuadro de Ezequiel Loza llevando el peso del juego y el conjunto de Jon Ander replegado en campo propio, buscando sus opciones a la contra y a balón parado. La primera aproximación verdiblanca corrió a cargo de Izan, pero el delantero no llegó a rematar con claridad. Fue la antesala del primer gol. Un error defensivo del conjunto naranja lo aprovechó Samu Calera, para, con un disparo cruzado, batir a Hodei y subir el 0-1 al marcador.

El filial racinguista continuó intentando ampliar la ventaja en el marcador. Primero con un disparo de Santi Franco que despejó Hodei y posteriormente con un remate de cabeza de Izan que se fue rozando el poste. Minutos después, los Lobos, a la contra, gozaron de una buena ocasión para poner la igualada en el marcador en un remate de Castillo que Laro, en una buena intervención, desvió a córner.

El encuentro entró en una fase de alta intensidad y poco acierto, con muchos contraataques de ambos conjuntos que no encontraron finalización. El balón permanecía en el campo del Sámano, bien en los pies verdiblancos, bien en los de los locales. Así pasaron los minutos hasta llegar al descanso.

No pudo comenzar mejor la segunda parte para los Lobos, ya que a los cinco minutos Castillo le robó la cartera a Cagigal y batió a Laro con un remate raso desde el interior del área. El propio delantero naranja pudo romper la igualada tras un disparo desde el interior del área, pero el balón se marchó alto.

No hubo tiempo para más y, aunque el Sámano, que tenía un jugador más sobre el terreno de juego tras la expulsión de Rosado por doble amarilla, terminó volcado sobre el campo del Rayo, el marcador no se movió y el derbi cántabro terminó con empate a uno.

