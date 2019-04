Dani Mori | Gimnástica «La Gimnástica podía ganar y en el campo se ha visto» Dani Mori, en primer término, da instrucciones a sus jugadores con Iván Ania en segundo plano ayer en El Malecón durante el derbi entre Gimnástica y Racing. / Daniel Pedriza El técnico explicó que no pudo dar entrada a Giovanni, el único delantero que tenía en el banquillo, por «las molestias de Cristian» JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Lunes, 15 abril 2019, 12:38

Dani Mori no estaba ayer ni mucho menos traumatizado después de que su equipo empatara en el derbi frente al Racing y dejó claro, antes de nada, que hay que pasar página lo más rápido posible. «De inicio quieres la victoria, evidentemente, pero sabemos de la dificultad que entraña el enfrentarte al líder. Además, uno tan sólido como es este Racing», explicó ayer el técnico blanquiazul, quien no conoce la derrota en El Malecón desde su llegada.

Para Mori el partido entrañaba muchos problemas desde el principio. «La Gimnástica podía ganarle y de hecho en el campo se ha visto. Ellos van a tener el peso del balón, van a tener opciones por banda, porque en ese sentido te generan muchas situaciones de peligro quieras o no, pongas a los puntas que pongas o los sistemas que pongas». Por eso el entrenador blanquiazul a pesar de jugar con un 4-4-2 durante todo el encuentro trató de hacerse fuerte en defensa. «Como se ha visto los centrales se han impuesto en todas las acciones de peligro y eso lo teníamos controlado», comentó para después añadir que «el Racing iba a tener varias aproximaciones, pero tampoco nos han inquietado tanto como podía parecer a priori viendo la clasificación».

Es por ello que Mori, una vez más, volvió a mostrarse satisfecho con el trabajo de sus jugadores. «Solo me queda felicitar a mis futbolistas por el trabajo que han hecho, ya que hemos sumado un punto. Eso significa que seguimos sumando, aunque la jornada no nos ha beneficiado, evidentemente, por la victoria del Real Unión. Por eso lo que tenemos que hacer es ir a ganar a Durango sea como sea ya que los puntos ahora sí son muy necesarios. Contra el Racing ya sabes lo que te pasa, es una situación como cuando fuimos a Logroño o a Miranda de Ebro, vas a por una victoria, pero puedes salir sin los tres puntos. Por eso ahora hay que levantar la cabeza y pensar en el próximo partido ya que la Gimnástica ha hecho hoy -por ayer- un encuentro con mucho honor. Podíamos haber tenido algo más la pelota, tal vez nos faltó eso, pero en el resto de acciones hemos estado encima de ellos», afirmó el técnico.

Al ser preguntado por qué en los últimos minutos del partido no sacó al terreno de juego al único delantero que tenía en el banquillo -Giovanni- para buscar la victoria, el entrenador de la Gimnástica, aseveró que esa era su intención, pero que no pudo realizar el cambio por las molestias de Cristian. «Llevaba toda la semana con molestias entre el isquiotibial y el abductor y habíamos hecho dos cambios, primero para dar más mordiente arriba y poder ganarles en el tramo final, pero Cristian me decía 'aguanta míster' porque el jugador no sabía lo que iba a pasar. Teníamos la opción de meter a Giovanni arriba, pero hemos estado maniatados por la situación de Cristian. Por eso le tuvimos que cambiar y meter a Lucho atrás. Nos pudimos decidir por otros futbolistas, pero la situación que tenía el equipo solo posibilitaba hacer ese cambio», expuso.

Además, aseguró, Mori, «cuando juegas contra el Racing sabes que vas a tener que sufrir, sabes que vas a tener que correr mucho, en campos mas pequeños puedes igualarte, pero nosotros tenemos un pedazo de estadio con unas dimensiones brutales por eso sabes que vas a tener que correr mucho, como hicimos contra el Arenas, pero cuando es un equipo como el Racing sabes que vas a tener que correr muchísimo», declaró.

El entrenador asturiano no quiso hacer ninguna referencia del colegiado del encuentro. «No es mi costumbre meterme en las valoraciones de los árbitros. La semana pasada sí que dije que en mi opinión nos habían anulado muchas situaciones de llegadas de gol, por eso no estaba de acuerdo con la decisión arbitral, pero era una opinión mía. Hoy con el arbitraje no tengo nada que decir, por que el colegiado lo ha hecho lo mejor que ha podido y nada que objetar. No hemos dejado de ganar por el arbitro ni muchos menos», concluyó Mori.

Ahora a la Gimnástica tiene todo un Tourmalet por delante. A los blanquiazules le restan cinco finales y la primera pasa por Durango. Los de Dani Mori juegan este mismo jueves con el firme objetivo de sumar los tres puntos para poder escalar posiciones en la tabla y no quemarse en la ardiente hoguera del descenso.