El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Munar gana con autoridad el primer set a Cobolli
Goñi, de la Gimnástica (izquierda) cabecea el balón ante Rafita, del Escobedo. Roberto Ruiz.
Tercera RFEF

La Gimnástica, un líder cada vez más sólido

Los blanquiazules derrotan por 1-4 al Escobedo

José Compostizo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

La Gimnástica se va al parón el próximo fin de semana por la disputa de la selección cántabra del torneo UEFA Regions Cup como líder ... sólido de la Tercera Federación. El equipo blanquiazul no está por la labor de dejar rendija alguna en la Liga y se deshizo (1-4) de un buen Escobedo, que perdió su primer partido en el Eusebio Arce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  2. 2

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  5. 5

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  8. 8

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  9. 9

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  10. 10 La asociación Haz de Lictores condecora a El Diario Montañés por su «dedicación y profesionalidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Gimnástica, un líder cada vez más sólido

La Gimnástica, un líder cada vez más sólido