La Gimnástica, un líder cada vez más sólido
Los blanquiazules derrotan por 1-4 al Escobedo
José Compostizo
Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:35
La Gimnástica se va al parón el próximo fin de semana por la disputa de la selección cántabra del torneo UEFA Regions Cup como líder ... sólido de la Tercera Federación. El equipo blanquiazul no está por la labor de dejar rendija alguna en la Liga y se deshizo (1-4) de un buen Escobedo, que perdió su primer partido en el Eusebio Arce.
Escobedo
Liaño, Morales, Pelayo (Borjita), Casar, Samuel, Gon Peña (Mario García), Marcos (Marcos López), Rafa, Zorrilla (Pablo), Fermín (Cooper), Javi García.
1
-
4
Gimnástica
Dani Sotres, Gándara (Santamaría), Goñi, Brayan, Alejandro (Víctor Ruiz), Alberto Gómez, Diego Díaz (Marcos), Dani Salas (Carlos), Dani Gómez (Unai), Saúl, Primo.
-
Goles: 0-1: m.31, Gándara; 0-2: m.44, Primo; 0-3: m.83, Dani Gómez; 1-3: m.85, Mario García; 1-4: m.90+1, Primo.
-
Árbitro: Alberto Aranda. Amonestó a Alejandro, Zorrilla, Samuel, Javi García y Dani Gómez. Expulsó a Rumenov.
Desde el pitido inicial, la intensidad del conjunto torrelaveguense dejó clara su intención de llevarse los tres puntos. La primera ocasión no tardó en llegar. En el minuto 12, Primo protagonizó un disparo que rozó el larguero. Al filo de la media hora, Gándara adelantó a los de Mario Gutiérrez, que vieron incrementada su ventaja por medio de Primo antes del descanso. En la segunda mitad, Dani Gómez, anotó el tercero para los blanquiazules. Mario García redujo la diferencia en el marcador, pero de nuevo, Primo, en el tiempo añadido, anotó el cuarto y definitivo gol.
