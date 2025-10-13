El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tercera RFEF

La Gimnástica recupera el pulso

Los blanquiazules muestran su faceta más sólida a nivel defensivo e invitan al optimismo con un solo gol encajado en cinco partidos

José Compostizo

José Compostizo

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Gimnástica, que ganó a la Cultural, encadenó por primera vez desde la temporada 2021-22 cuatro victorias consecutivas, al vencer a Bezana, Laredo, ... Selaya y Cultural. Datos que invitan al optimismo a una afición ilusionada por pelear por el ascenso directo, que está a cuatro puntos a falta del partido aplazado ante el Colindres, que se jugará el miércoles 22 de este mes en el campo de El Carmen. Tras caer en el primer partido de Liga ante el Torina (1-0), el cuadro blanquiazul ha recuperado su faceta más sólida a nivel defensivo y solo ha encajado un gol en cinco partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  4. 4

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  6. 6

    El racinguismo toma Gijón
  7. 7

    Los puntos negros de las inundaciones en Santander
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9 El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Gimnástica recupera el pulso