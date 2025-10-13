La Gimnástica recupera el pulso
Los blanquiazules muestran su faceta más sólida a nivel defensivo e invitan al optimismo con un solo gol encajado en cinco partidos
Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00
La Gimnástica, que ganó a la Cultural, encadenó por primera vez desde la temporada 2021-22 cuatro victorias consecutivas, al vencer a Bezana, Laredo, ... Selaya y Cultural. Datos que invitan al optimismo a una afición ilusionada por pelear por el ascenso directo, que está a cuatro puntos a falta del partido aplazado ante el Colindres, que se jugará el miércoles 22 de este mes en el campo de El Carmen. Tras caer en el primer partido de Liga ante el Torina (1-0), el cuadro blanquiazul ha recuperado su faceta más sólida a nivel defensivo y solo ha encajado un gol en cinco partidos.
