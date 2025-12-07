La Gimnástica suma y sigue

La Gimnástica comienza el último mes del año en un gran momento. Los blanquiazules golearon ayer por 5-0 al colista Montañas del Pas, de ... forma que encadenaron su quinta victoria consecutiva.

Gimnástica Palomeque, Víctor, Goñi (Héctor Alonso), Alberto Gómez, Unai, Primo, Saúl (Dani Salas), Santamaría (Carlos), Marcos, Brayan (Gándara), Héctor Tirado (Hugo García). 5 - 0 Montañas del Pas Luis Ignacio, Santos, Campo, Saúl (Cuesta), Julián (Charles), Escribano, Puente (Baccino), Manu, Jairo (Mario), Pelayo, Revuelta (Sergio). Goles: 1-0 : m.36, Goñi; 2-0 : m.41, Héctor Tirado; 3-0 : m.48, Alberto Gómez; 4-0: m.59, Unai; 5-0 : m.89 , Dani Salas de penalti.

Árbitro: Ricardo Álvarez. Amonestó a Carlos, Puente, Jairo, Díaz y Pelayo.

Esta buena racha se debe en gran parte a la facilidad con la que sus jugadores están viendo puerta, al punto de que en los últimos cinco partidos disputados llevan anotados dieciocho goles y encajado únicamente dos. Tal vez por ello y por el hecho de enfrentarse al colista del grupo, en el partido ante el conjunto de Corvera de Toranzo el equipo tardó en abrir la cuenta.

El 1-0 fue obra de Goñi al rematar de cabeza un centro lateral, mientras que Héctor Tirado anotó el segundo antes del descanso. En la segunda mitad, tres goles más de los de Mario Gutiérrez Tagle. El primero y tercero del partido fueron obra de Alberto Gómez, el cuarto de Unai y el quinto lo hizo Dani Salas de penalti.