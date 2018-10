Fútbol | Gimnástica Lago: «Quizá no se me nota, pero estoy feliz» Pablo Lago admite que el equipo mejora, pero necesita ganar. / Luis Palomeque El entrenador del la Gimnástica pronostica «un partido diferente por la velocidad a la que juega la Real Sociedad B y en el que tenemos que hacer muchas cosas bien» JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Viernes, 26 octubre 2018, 07:33

Pablo Lago esta convencido de que el equipo mejora. O al menos eso dice. Después de vencer al Gernika y encadenar posteriormente dos partidos sin ganar, este jueves mantuvo su tesis en la rueda de prensa de los jueves. Pese a ser consciente de que el equipo blanquiazul necesita ganar el sábado en San Sebastián. Y que la Real B es teóricamente superior. Pero se trata de un partido determinante que puede ser clave para el devenir de la temporada. Y el técnico es consciente de las dificultades por las que atraviesa el equipo: «Es un partido en el que tenemos que hacer muy bien las cosas para intentar sumar puntos y si pueden ser tres mejor, algo que sería muy importante para ganar mucha confianza», indicó el entrenador.

El técnico asturiano reconoció estar buscando soluciones: «Lo que hablamos después del partido frente al Logroñés es que nos nublaba un poco el árbitro y sus decisiones, pero lo que de verdad nos importa a todos es ganar partidos. Tenemos cosas buenas que hay que mantener, y mejorar aquello que no hacemos bien para que nos lleguen los resultados. Porque ocasiones de gol generamos. Estaría más preocupado si no las hiciéramos», recalcó.

Pablo Lago aseguró que seguirá con la idea continuista sobre la posición de los hombres que han jugado los últimas semanas. «En cuanto a la idea de competir desde luego, porque creo que desde el partido de Leioa hemos pegado un cambio muy importante sobre todo en el concepto de cómo queremos competir independientemente de los jugadores». El técnico insiste en cómo tiene que ser: «Como el encuentro ante el Gernika, Oviedo B o en El Malecón contra el Logroñés, ya que con este sistema que estamos empleando ahora somos capaces de hacer mucho daño al contrario».

Señaló un detallado análisis de las causas y razones por las que a la Gimnástica le cuesta ganar. «Yo creo que nos llegan, pero no mucho, ya que nos hemos pasado varios partidos donde Alex apenas ha intervenido. Los goles son errores por tomas de decisiones en momentos puntuales, pero creo que ahora estamos mejor, ya que nos estamos adaptando a la categoría. Por lo que estoy seguro que el equipo va ha generar más», explicó el preparador asturiano, empeñado en corregir el rumbo del equipo. «Los goles cambian los partidos y la lectura de lo que hacemos. Hay momentos en que no sabes por qué, todo te penaliza y al revés. Tenemos el viento en contra y ahora hay que empujar más que nunca», indicó.

El entrenador también comentó que el equipo tiene que ser más competitivo sobre todo en El Malecón «Tenemos que ser más contundentes para que el equipo contrario lo note, ese es el camino, porque creo que los equipos de este grupo son muy intensos».

Sobre la vuelta de Rubén Palazuelos a una nueva convocatoria tras cumplir la sanción, no se escondió y elogió al futbolista: «Rubén es un jugador decisivo, aparte de lo que trasmite en el campo, de la intensidad que mete. Yo creo que es el mejor de la categoría tanto a nivel defensivo como ofensivo, porque ya lo ha demostrado».

También se refirió al rival: «Sabemos que va a ser un partido diferente ya que es un equipo que juega a una gran velocidad, por lo que va a condicionar la toma de decisiones, pero no nos puede cambiar el concepto de lo que queremos». Además Pablo Lago aseguró que si entran en una pelea golpe a golpe no les va ha ir bien: «Tenemos que hacerlo como lo hemos hecho en los últimos partidos, porque ese dinamismo y esa movilidad de sus jugadores tenemos que pararla. Además tienen a su delantero Dávila que es un peligro».

Pablo Lago asegura que no siente ninguna presión por tener que volver a ganar para salir de los puestos en los que se encuentra inmerso el equipo: «Yo estoy feliz, no se si no se me nota, pero estoy feliz con mi trabajo, con mi equipo, como les veo entrenar, da igual los que juegan que los que no lo hacen. Creo que tengo una suerte tremenda con el vestuario que tenemos, porque los que están al lado lo pueden comprobar cada día», finalizó. Difícil plaza Zubieta.