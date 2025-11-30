El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Esfuerzo. La karateca cántabra Carlota Fernández se ejercita en el Gimnasio Kime. Juanjo Santamaría
Kárate

Carlota Fernández regresa al tatami

Kárate. Tras una grave lesión de rodilla que detuvo su trayectoria hace un año, la campeona mundial inicia una mini pretemporada y apunta al circuito internacional. Una cita en enero en Georgia con la confianza intacta

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Carlota Fernández volvió hace semanas a entrenar sin necesidad de anunciarlo. Hace un año, el mundo quedó suspendido para la karateca cántabra (Noja, 1995) en ... un punto que no eligió. Justo en el Mundial. No hubo caídas épicas o un movimiento exagerado que la quebrase. No. La rotura que llegó en el tercer combate de la fase de grupos del Mundial ante China y convirtió su rodilla izquierda en un territorio que había que reconstruir. Aquella tríada -ligamento cruzado anterior, ligamento lateral interno y menisco- no detuvo su voluntad, pero sí su calendario. Tuvo que pasar por quirófano y mantenerse parada ocho meses hasta que consiguió el alta médica.

