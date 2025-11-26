El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Eduard levanta los barzos en señal de victoria en Revilla. DM

Boxeo

El 'Killer' suma y sigue

Promesa ·

Eduard Inout continúa con su precoz progresión con otro KO que le coloca comola referencia del boxeo cántabro

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Toc, toc'. Ha pasado una década desde que un día gris Eduard Curmei Ionut (Piatra Neamt, 2005) y su madre picaron a la puerta del ... Gimnasio Daniel Rasilla.La puerta estaba cerrada, pero el destino quiso que Dani estuviera duchándose. Abrió y... Por la tarde sonó la campana. Eduard tenía nueve años y era portero de fútbol, pero quería cambiar de guantes. Por la tarde se subió por primera vez a un ring. «Él lo tenía muy claro.Quería siempre entrenar con los mayores, hacer trabajo de sparring, golpear...», recuerda su entrenador, manager, promotor y amigo. El que le abrió aquella puerta y siguen abriendo otras.

