Golf Koepka, desolado por la bola que le costó el ojo a una espectadora Brooks Koepka, tras interesarse el pasado viernes por la espectadora golpeada. / Franck Fife (Afp) El golfista estadounidense señala que el martes, cuando conoció la noticia, fue uno de los peores días de su vida COLPISA / AFP LONDRES Miércoles, 3 octubre 2018, 20:06

Para el golfista estadounidense Brooks Koepka, saber que la espectadora que resultó herida por una bola lanzada por él durante la Ryder Cup el pasado fin de semana en Francia ha perdido la visión en un ojo, significa «probablemente uno de los peores días de (su) vida», ha declarado este miércoles.

«Ayer fue probablemente uno de los peores días de mi vida», ha señalado el golfista en una rueda de prensa antes del torneo Alfred Dunhill Links Championship, en Escocia.

La francesa Corine Remande, de 49 años, ha perdido la visión en su ojo derecho tras resultar golpeada por una bola lanzada por Koepka durante la jornada inaugural de la Ryder Cup, el pasado viernes en el campo Le Golf National, cerca de París. El martes presentó una demanda en Lyon por «lesiones involuntarias e incumplimiento de las reglas de seguridad» contra los organizadores de esta competición que opone cada dos años a los mejores golfistas europeos y estadounidenses.

«Se me ha roto el corazón»

Remande reprocha a la organización que nadie lanzó un grito de alerta cuando se vio que la pelota se dirigía hacia una zona de espectadores y que nadie se ha puesto en contacto con ella una vez fue evacuada del campo con el ojo ensangrentado camino del hospital.

Corine Remande, la mujer que ha perdido la visión en su ojo derecho. / Jeff Pachoud (Afp)

«No sabía nada antes de mi llegada aquí. No soy el más activo en las redes sociales, por lo que cuando he llegado aquí y vi que tenía como siete llamadas perdidas y 25 mensajes me he preguntado: '¿Qué está pasando?' Y después me han anunciado la noticia y por supuesto se me ha roto el corazón», ha añadido Koepka.

El golfista ha precisado que ha contactado con la familia de Corine Remande para transmitirle su apoyo y simpatía. Los organizadores de la Ryder Cup han declarado por su parte que continuarán aportando su apoyo a la víctima, pero han resaltado que se lanzó un aviso a los espectadores.