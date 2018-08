«Salvar la vida de una persona no tiene precio» Antonio Fuarros, Campeón de España de Combat Sambo, participó en el auxilio a las víctimas de un accidente de autobús que volcó en la carretera BLANCA CARBONELL Santander Miércoles, 29 agosto 2018, 07:15

El pasado mes de febrero los miembros del Club de Lucha Esparta ayudaron en un trágico accidente de autobús que cubría la línea Madrid-Logroño-Pamplona y volcó en la A-1 a la altura de la localidad burgalesa de Quintanilla de la Mata, cuando el equipo campurriano volvía a casa después de una competición. Entre ellos había grandes deportistas, medallistas, como el campeón de España de Combat Sambo + 100 kg y de MMA. Antonio Fuarros. Este equipo de héroes fue homenajeado la pasada semana por el municipio zamorano de Venialbo, un reconocimiento más a la acción del equipo campurriano.

–¿Cómo recuerda el rescate en el que participaron los miembros del Club de Lucha Esparta?

–La verdad es que los vimos de casualidad porque nos íbamos fijando en el paisaje.Me acuerdo de que yo iba condiciendo, y el presidente del club, Tomás Ramos, fue el que dijo que paráramos. Salimos corriendo todos juntos, mentalizándonos de que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Algunas personas estaban ya saliendo.Entramos por la luna de atrás del autobús para ayudar a salir a los que quedaban. La gente estaba en shock, con muchos cortes y estaba todo lleno de cristales. Dio la casualidad de que unos días antes habíamos hecho un curso de primeros auxilios. Lo aplicamos y ayudamos a todos los que pudimos. El joven que resultó estar más grave, Horacio, al principio no parecía tener ningún corte, pero tenía un dolor en el abdomen y se nos iba quedando.Lo despertábamos para que no se quedara dormido y estábamos preparados para aplicarle la RCP.

–¿Ha cambiado su vida el hecho de salvar la de otra persona?

–El iba tranquilamente hablando por teléfono con su madre, y en cinco segundos su vida dio un vuelco. Eso te dice cómo puede cambiar tu vida en unos pocos segundos.Afortunadamente el chaval se salvó.

–Poco después logro ser campeón de España de Combat Sambo + 100 kg. ¿Qué importancia tienen ahora las medallas conseguidas?

–Salvar la vida de una persona no tiene precio. Cuando ocurrió el accidente volvíamos de una competición de lucha Grappling, con triunfo de Tomás Ramos. Yo no logré medalla, pero puedo asegurar que si hubiese conseguido un oro lo habría cambiado sin dudarlo por poder salvar la vida de esta persona. Ahora tenemos muy buena relación con él y yo creo que se merecía vivir.La verdad es que estoy muy orgullosos de mis compañeros, de mi entrenador y de mí mismo, por lo que hicimos.

«Somos deportistas que intentamos ser buenas personas y que el ambiente sea bueno»

–Después de la hazaña han llegado multitud de homenajes.¿Como ha sido la experiencia?

–El de Venialbo, que es el pueblo de Horacio fue increíble.Nos recibieron como a héroes. Es una experiencia única en la vida. Fue muy emocionante.

–¿Cómo les ha afectado como equipo?

–Ahora hay más unión.El hecho de haber reaccionado ante una situación difícil, haberlo sabido llevar bien, te refuerza como equipo.Tomás no supo guiar y nosotros reaccionamos de una forma positiva.

–Practica Combat Sambo,Grappling y MMA. ¿Por qué eligió esas disciplinas?

–El ClubEsparta imparte disciplinas de autodefensa.Nos da una base general, que es la lucha, aunque eso nos permite diversificarnos a la hora de competir.

«Estoy muy orgulloso de mis compañeros, de mi entrenador y de mí mismo»

–Este año ha resultado campeón de España de Combat Sambo + 100 kg. y de MMA. ¿Qué supone eso para usted?

–Estoy muy contento por lo que he conseguido en muy poco tiempo.Yo antes boxeaba pero no competía. Cuando encontré el Club de Lucha Esparta fue fantástico porque he ido viendo que las cosas salían bien y que todo ha fluido.

–¿Qué es lo que más le gusta de la lucha?

–Sobre todo la deportividad que hay entre la gente. He conocido a deportistas mucho mejores que nosotros. Tomás, que viene de un centro de alto rendimiento, nos trae a gente de nivel máximo. Eso es una oportunidad, no solo de tener contacto con estas personas, si no de conocer los verdaderos valores de este deporte.Somos deportistas que intentamos ser buenas personas y no queremos que haya un ambiente malo.Nuestro objetivo es eliminar el macarreo y la imagen que a veces se tiene de estos deportes.