Astillero acogerá el sábado la primera Copa SRC de Rallyslot Las inscripciones están abiertas hasta el jueves, a las 21.00 horas

La primera Copa SRC Ayuntamiento de Astillero de Rallyslot tendrá lugar el próximo sábado, en las instalaciones de ERS Cantabria, ubicadas en la calle Poeta Miguel Hernández, 5, bajo. Las inscripciones para tomar parte están abiertas hasta el jueves, a las 21.00 horas.

Las verificaciones se realizarán de 9.00 a 10.30 horas y la salida del coche 0 está prevista a las 10.45. Los coches admitidos para participar son el Peugeot 205, el Lancia S4 y el Porsche 914, todos ellos de SRC. Cualquier otro puede participar, sin optar a los premios de la prueba. La prueba será de asfalto, con cuatro pasadas a cinco tramos Ninco, con fuentes de alimentación DS3.

En colaboración con el Consistorio Astillerense y con la marca SRC, habrá premios para los tres primeros clasificados de las dos categorías existentes y se llevará a cabo entre todos los particpantes un coche SRC y una carrocería más las calcas para decorarla.