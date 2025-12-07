El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Astillero acogerá el sábado la primera Copa SRC de Rallyslot

Las inscripciones están abiertas hasta el jueves, a las 21.00 horas

DM

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:38

Comenta

La primera Copa SRC Ayuntamiento de Astillero de Rallyslot tendrá lugar el próximo sábado, en las instalaciones de ERS Cantabria, ubicadas en la calle Poeta Miguel Hernández, 5, bajo. Las inscripciones para tomar parte están abiertas hasta el jueves, a las 21.00 horas.

Las verificaciones se realizarán de 9.00 a 10.30 horas y la salida del coche 0 está prevista a las 10.45. Los coches admitidos para participar son el Peugeot 205, el Lancia S4 y el Porsche 914, todos ellos de SRC. Cualquier otro puede participar, sin optar a los premios de la prueba. La prueba será de asfalto, con cuatro pasadas a cinco tramos Ninco, con fuentes de alimentación DS3.

En colaboración con el Consistorio Astillerense y con la marca SRC, habrá premios para los tres primeros clasificados de las dos categorías existentes y se llevará a cabo entre todos los particpantes un coche SRC y una carrocería más las calcas para decorarla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  2. 2

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  3. 3 La gran feria del producto cántabro
  4. 4

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  5. 5

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  6. 6 En directo, el Cádiz-Racing
  7. 7

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  8. 8

    «El ocio nocturno que ofrece Santander es, hoy por hoy, de una calidad inmensa»
  9. 9

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  10. 10

    El viraje del Ministerio sobre el tren a Bilbao alivia a los alcaldes pero enciende al Gobierno cántabro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Astillero acogerá el sábado la primera Copa SRC de Rallyslot

Astillero acogerá el sábado la primera Copa SRC de Rallyslot