Alonso da motivos para un cauteloso optimismo

David Sánchez de Castro Viernes, 30 de mayo 2025, 21:50 Comenta Compartir

Bien por el escenario, bien porque las novedades de Aston Martin funcionan, bien porque la lógica se tiene que imponer, Fernando Alonso salió del primer día de trabajo de Montmeló con una sonrisa. La grada que aguantó el calor, más intenso de lo previsto, en el trazado barcelonés, disfrutó de una jornada en la que quedó claro que los cambios en los alerones y la mayor vigilancia sobre su flexibilidad no varió demasiado el actual 'statu quo'.

Ver a Oscar Piastri en lo más alto de la tabla de tiempos del GP de España no debe sorprender, ni sorprende, a nadie. Quizá sí la ventaja con la que lo obtuvo, casi tres décimas sobre un George Russell cuyo Mercedes estrena un gran paquete de actualizaciones, tres (más las que ya habían montado en Imola hace dos carreras), con las que quieren auparse en la zona alta y pelear de tú a tú no tanto con Max Verstappen, que finalizó tercero con exactamente el mismo tiempo a la milésima que un Lando Norris demasiado alejado de la cabeza de carrera.

Fue un viernes en el que muchos pilotos se dedicaron a ajustarse a las actualizaciones y evoluciones que los equipos han llevado para este circuito. El trazado de Montmeló es uno de los más propicios -no es casual que sea uno de los principales argumentos para su continuidad- para comprobar si los técnicos han elegidos piezas acertadas para el futuro. Así, los aficionados vieron varias veces desde las gradas cómo los monoplazas levantaban polvaredas al salirse de la pista… incluso aunque no fuera por su culpa.

Pero sin duda, los aficionados recordarán este viernes por una de las radios que demuestran que el Fernando Alonso más incisivo vuelve a estar en activo. Ocurrió en la recta final de los segundos libres. Lance Stroll se encontraba afrontando la recta de meta cuando se topó con Lewis Hamilton. El de Ferrari, que no pasó de una más que mejorable 11ª plaza -la flexibilidad de los alerones del SF25 les va a pasar factura-, hizo un feo movimiento que hizo que no solo Stroll se viera perjudicado, sino también un Fernando Alonso que no se mordió la lengua. «Ya tenemos al héroe del día. La ventaja es que el fin de semana es largo, y también lo es el campeonato», advirtió Alonso.

La realidad es que ahora mismo Aston Martin no está ni siquiera para acercarse a la zona alta donde, con más sufrimiento del que desearía, suele pelear Ferrari. Hamilton está sufriendo lo indecible para adaptarse a la Scuderia, donde aún hay muchos que añoran a un Alonso cuya última victoria en Fórmula 1 fue aquí y vestido de rojo en 2013. Si Aston Martin da el salto adelante que, con un mínimo de fortuna y tino, desean, puede que la lucha en pista entre Alonso y Hamilton, viejos lobos hartos de tirarse tarascadas de lejos, se intensifique.

Carlos Sanz, agobiado

Mientras el embajador de Montmeló dejaba buenas sensaciones con un séptimo puesto final, el otro español en pista, Carlos Sainz, se mostraba totalmente fuera de sitio. Ya advertía el jueves en la previa que el FW47 no se adapta nada bien a Montmeló y lo dejó bien claro en los libres de este viernes. Un pobre 14º puesto no cumple las expectativas creadas sobre su resultado aquí, toda vez que la labor de los pilotos y los técnicos será la de intentar paliar estos problemas iniciales. Sainz no se oculta: no están donde querían.

«Por alguna razón todavía no encontramos mucho tiempo de vuelta y estamos en esa batalla hacia la parte trasera de la zona media. No creo que vayamos a ver un rendimiento como el que vimos en Miami e Imola, aunque hagamos un buen trabajo con la puesta a punto esta noche. Parece que estamos a un segundo del ritmo en cada vuelta que damos aquí», se lamentaba el madrileño, también embajador pero en este caso del gran 'enemigo' de Montmeló, Madring. Habrá que ver si este sábado es capaz de repetir Q3, donde ha estado en cuatro de los últimos cinco grandes premios.