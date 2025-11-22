El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lewis Hamilton toca fondo

Ver salir al heptacampeón del mundo desde el último puesto en Las Vegas es una imagen que hace no tanto era impensable: los rumores sobre una retirada están más que presentes

David Sánchez de Castro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Al titular de esta crónica bien le podría faltar un «de momento» al final, porque lo de tocar fondo es algo que Lewis Hamilton parecía ... haber logrado varias veces en lo que va de temporada. El absoluto perdedor de esta temporada 2025 que ya firma sus últimos versos será él, sin ningún hilo de duda, con un mínimo logro de una victoria en una sprint y poco más. No es una opinión lanzada desde la barra de un bar, sino desde el firme cimiento que dan unos datos que hace no tanto tiempo parecían imposibles asociar a todo un heptacampeón del mundo.

