El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lando Norris besa el trofeo de ganador del GP de Brasil. Reuters

Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso

El piloto inglés, flamante nuevo rey del gran circo, ha completado la senda que le ha dictado McLaren desde que era un niño en karts

David Sánchez de Castro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:31

Comenta

Lando Norris (Bristol, 1999) cerró en 2025 un camino que nació entre karts y fórmulas menores y que terminó por coronarle como campeón del mundo ... de Fórmula 1. Es, desde este domingo, el trigésimo quinto miembro del selecto club de reyes de la máxima competición del automovilismo, algo que se ha producido no sin mucho buscarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  3. 3 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 La gran feria del producto cántabro
  6. 6

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»
  7. 7 En directo, el Cádiz-Racing
  8. 8

    «No quiero que mi madre muera sin que se haga justicia por el asesinato de mi hermano Javier»
  9. 9

    La última partida en el bar Garay
  10. 10

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso

Norris, la culminación de un campeón que empezó sirviendo a Alonso