La leyenda de Loeb sigue creciendo El ganador del Rally de Cataluña, Sébastien Loeb, junto al segundo clasificado; Sebastien Ogier, y el tercer clasificado; Elfyn Evan. / EFE La quinta plaza de Dani Sordo no hace justicia a la carrera que ha cuajado el cántabro en Cataluña FELIX ORTIZ Lunes, 29 octubre 2018, 09:23

Sebastian Loeb sigue agrandando su leyenda con la victoria en el Rally de Cataluña a pesar de que esta temporada no está disputando el WRC al estar centrado en otros certámenes. Loeb, sólo ha participado este año en el Rally Tour de Corse hace seis meses y sin embargo ha vuelto a demostrar lo que muchos piensan: que es el mejor piloto de la historia de este deporte. No sólo lo demostró en las especiales, sino también en la elección de estrategias y neumáticos con las que dio una lección al resto de pilotos.

Por su parte, los cántabros Dani Sordo y Carlos del Barrio concluyeron en la quinta plaza, una posición que no hace justicia al rally protagonizado por el piloto de Puente San Miguel que llegó a estar en cabeza de la prueba en la etapa que se disputó el sábado. Sordo, que este año ha estado inmerso en el 'ERE' que ha realizado su equipo tras el fichaje de Mikkelsen, no ha disputado la totalidad de pruebas este año. Así todo, el cántabro ha cuajado la que para muchos puede que sea su mejor temporada, ya que ha luchado por las posiciones de podio en todas las competiciones en las que ha participado y ha dejado un buen sabor de boca a los aficionados por su implicación en cada una de las carreras que ha disputado. Tanto que junto con Neuville, es el mejor pilotodel equipo Hyundai Motorsport.

MUNDIAL DE PILOTOS 1. S. Loeb (C3) 3 12: 08.0 2 S. Ogier (Ford Fiesta) +2.9 3 E. Evans (Ford Fiesta)+16.5 4 T. Neuville (Hyundai i20) +17.0 5 D. Sordo (Hyundai i20) +18.6 6. O. Tänak (Toyota Yaris) +1 03.9 7. E. Lappi (Toyota Yaris) +1 16.6 8. J.Latvala (Toyota Yaris) +1 26.4 9 . C. Breen (Citroën C3)+2 07.0 10. A.Mikkelsen (Hyundai i20) +2 48.2 1 Sebastien Ogier 204 puntos 2 Thierry Neuville 201puntos 3 Ott Tänak 180 puntos 4 Esapekka Lappi 110 puntos 5 Jari-Matti Latvala 102 puntos 7 Dani Sordo 71 puntos

Ayer la pareja cántabra se quedó a dos segundos del podio en una prueba que fue una de las más emocionantes de la temporada, ya que las diferencias fueron muy pequeñas entre los primeros clasificados. Sordo afrontó la última etapa en la sexta plaza y aunque arriesgó para recuperar posiciones, tan sólo pudo subir un puesto en la genera. «No estoy del todo contento con el fin de semana o el resultado, pero al mismo tiempo no estoy muy decepcionado. Hemos perdido algo de tiempo en el rally debido a la difícil elección de los neumáticos, pero no ha sido un evento fácil de leer desde el punto de vista de la estrategia. He dado lo mejor de mí y también he marcado algunos buenos tiempos, así que no está nada mal. Estuvimos en la lucha hasta el final y definitivamente fue un rally emocionante para todos los aficionados. Como siempre, es un placer competir en mi rally de casa y espero que les hayamos dado a los espectadores el espectáculo que merecía», declaró el cántabro al concluir la competición.

Emoción hasta el final

En la última etapa, que se disputó ayer, los equipos tuvieron que afrontar dos especiales a las que había que dar dos pasadas a cada una. Pese a que llovió la noche anterior, el primer tramo estaba más seco de la cuenta y el neumático duro funcionaba mejor que el blando, algo que nadie se esperaba, con excepción de Sebastian Loeb, que optó por este tipo de neumático y sorprendió a todos marcando dos scratch y colocándose al frente de la clasificación. En el penúltimo tramo el alsaciano cedió varios segundos al trompear en la mítica rotonda de Riudecanyes, mientras que Latvala golpeó un guardarrail y pinchó el neumático delantero izquierdo, con lo que se quedó fuera de la pelea por la victoria justo antes del último tramo.

Para la última especial la clasificación estaba muy ajustada. Tanto que dio lugar a uno de los finales más emocionantes de los últimos años. Todos querían marcar el mejor tiempo en esta especial ya que estaban en juego los puntos extra de la Power Stage, mientras que a Sebastian Loeb lo que le interesaba era lograr su novena victoria en la prueba española. Finalmente, el mejor tiempo fue para Ott Tänak, mientras que Loeb se anotó una victoria por delante de Sebastian Ogier Elfyn Evans cerró el podio en la tercera plaza después de superae a Neuville por sólo medio segundo y a Sordo por dos.

Para Dani Sordo y Carlos del Barrio esta era su última carrera del año, mientras que su compañero Thierry Neuville, y Sebastian Ogier y Ott Tänak, se jugarán el título en la última prueba del año que se disputará el próximo mes de noviembre en Australia.