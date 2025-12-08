«Tenemos el mejor campeonato de España»

Con la temporada a punto de finalizar (ya se han cerrado los calendarios de casi todas las categorías, a falta solo de una prueba), uno ... de los nombres del año es el de Mario Asenjo, que se ha proclamado campeón de Cantabria de montaña reeditando su corona de 2024 y alcanzando su tercer cetro, puesto que ya se estrenó en 2001.

Sin embargo, no está del todo satisfecho: «No ha sido un año sencillo. A pesar de conseguir el título, no ha sido mi mejor temporada, ya que en la mitad de las carreras que hemos disputado el rendimiento de la barqueta no ha sido el mejor, arrastrando problemas mecánicos durante muchas pruebas en las que no podíamos dar lo mejor de nosotros. Eso a mí, personalmente, no me gusta, ya que cuando salgo a correr, salgo a darlo todo y a disfrutar, y este año no he disfrutado mucho».

Asenjo es un piloto exigente y perfeccionista a quien le gusta tener todo muy controlado, algo muy importante en una especialidad como la de montaña. Sin embargo, saca lo positivo de la temporada. «El título nos reconforta un poco de los momentos malos del año. Creo que estábamos mal acostumbrados a que todo fuera bien durante estos últimos años y quizá nos hemos relajado un poco en el mantenimiento de la barqueta y no hemos dedicado el tiempo necesario. También es cierto que hemos tenido mucho trabajo en nuestros talleres, y eso es lo primero, pero creo que hemos aprendido cosas este año de cara al futuro».

El Campeonato de Cantabria contaba este año con nueve citas puntuables en el calendario de principio de temporada, que finalmente se quedaron en siete tras la suspensión por diferentes motivos de la Subida a La Braguía y la prevista en Los Corrales de Buelna. El certamen comenzó en mayo con la primera edición de la Subida a la Collada de Carmona y continuó con las clásicas de La Granja, Alisas, Peña Cabarga, Bien Aparecida, Secadura y Guriezo. Esta última y la ya citada de Carmona, que abría el campeonato, se estrenaban en un certamen muy completo que Asenjo califica como «el mejor que se disputa en toda España». «Los trazados de las pruebas son espectaculares, además del alto nivel organizativo y el seguimiento que hay por parte de los aficionados. No tenemos que envidiar a ningún otro certamen de todos los que se disputan en nuestro país», reivindica.

Pese a no quedar satisfecho con el rendimiento de su barqueta, Asenjo se impuso en dos de las cinco pruebas que ha disputado, con la quinta plaza en Peña Cabarga como su peor resultado. «De las cinco, la mejor fue la de La Granja, donde más rápido fui respecto a la temporada anterior. Rebaje mi tiempo y pude disfrutar a tope de la prueba con la barqueta, que respondió perfectamente. En el resto de carreras disfruté de los espectaculares trazados que tienen y de los aficionados, aunque en alguna, con los fallos de la barqueta no me dejó hacerlo como a mí me gusta».

Aunque el año aún no ha terminado, Asenjo ya piensa en la próxima temporada. «En invierno hay que desconectar un poco de las carreras y descansar para el año que viene volver con más fuerza. En un principio seguiremos con la barqueta e intentaremos renovar el título», adelanta.

El podio en el campeonato lo han completado Miguel Gutiérrez, que se impuso en las pruebas de Carmona, Peña Cabarga y Secadura para quedarse a seis puntos de Asenjo en la general final; y el asturiano Jairo Pesquera, que ha participado en todas las pruebas del campeonato, convirtiéndose en un habitual del calendario cántabro.

Ademas de la clasificación general, este certamen cuenta con otros ganadores en las diferentes categorías que la Federación Cántabra de Automovilismo pone en marcha todos los años. Gustavo Castro se impuso en el apartado de vehículos carrozados con su Lamborghini Huracán, sumando el máximo de puntos en todas las pruebas que ha disputado. La segunda plaza en este apartado fue para Xavier Lujua, mientras que Ricardo Gómez terminó tercero.

Otro de los pilotos que ha dominado con total autoridad su categoría ha sido Javi Soto, campeón de la Copa Carcross tras conseguir la victoria en todas las citas y aventajando en 28 puntos a Jacobo España y en 41 a Jesús González.

En el apartado júnior, Iván Fernández ganó seis de las siete citas que disputó. Un excelente resultado para este joven piloto que en su primera temporada en competición ha ido progresando carrera a carrera, siempre aconsejado por su padre, Juan Carlos Fernández, que de esto de las carreras sabe bastante tras su amplia experiencia tanto a nivel regional como nacional.

En la clasificación CM Promo, Rubén Echevarría fue el más rápido por delante de Raúl Ruiz y Sebastián Ospina, mientras que en las diferentes clases, Juan Manuel España ganó la 1; Gabriel Liendo, la 2; Imanol Hilario, la 3; Ebert Piriz, la 4; Jonathan Cabo, la 5; Alexandre Gutiérrez, la 6; Guss Caro, la 7; Iván Fernández, la 8; y Mario Asenjo, campeón absoluto, la 9.