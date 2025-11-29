El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Manuel Mora fue el ganador de la pasada edición del Rally Ribamontán al Mar. FOS
Rallies

Ribamontán al Mar cierra hoy el Campeonato de Cantabria

Casi un centenar de equipos participará en la prueba, aunque no competirá el ya campeón regional, Surhayen Pernía

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Suesa

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Campeonato de Cantabria de Rallies pone hoy su punto final con motivo del Rally Ribamontán al Mar-1.000 Cruces, una de las pruebas ... más difíciles de todo el calendario y en el que las lluvias caídas recientemente en Cantabria han dejado las especiales a disputar en esta edición muy delicadas. La prueba se puso en marcha en la jornada de ayer con las verificaciones técnicas y la ceremonia de salida. Será hoy cuando los cronómetros se pongan en funcionamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

