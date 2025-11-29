Ribamontán al Mar cierra hoy el Campeonato de Cantabria

El Campeonato de Cantabria de Rallies pone hoy su punto final con motivo del Rally Ribamontán al Mar-1.000 Cruces, una de las pruebas ... más difíciles de todo el calendario y en el que las lluvias caídas recientemente en Cantabria han dejado las especiales a disputar en esta edición muy delicadas. La prueba se puso en marcha en la jornada de ayer con las verificaciones técnicas y la ceremonia de salida. Será hoy cuando los cronómetros se pongan en funcionamiento.

El gran ausente de la prueba es el ya matemáticamente campeón de Cantabria de Rallies 2025, Surhayen Pernía. Pablo Fernández era el único piloto que le podía arrebatar el título, pero como ninguno de los dos competirá hoy en Ribamontán al Mar, el título será para Pernía, que suma este certamen al de rallysprint, logrado tras su victoria en el pasado Rallysprint Valle del Miera.

El rally tendrá ocho especiales, comenzará a las 8.10 horas en Suesa y finalizará en Galizano cerca de las 19.00 horas

En el listado de los 93 equipos que afrontarán en la jornada de hoy las ocho especiales que componen el recorrido, están pilotos como José Manuel Mora, ganador de la pasada edición y que estrena su nuevo Skoda Fabia N5, así como Iván Pelayo (Skoda Fabia Rally2), el gallego Pablo Rey (Suzuki Swift N5) o Rubén Iván Blanco, que regresa a la competición con su Mitsubishi Evo X.

Otros pilotos que pueden realizar una buena carrera con vehículos más modestos, pero que con lo complicado de las especiales pueden destacar, son Aarón Zorrilla (Renault Megane), Borja Fernández (Opel Corsa), Javier Fernández (Citroën DS3 R3) o los Citroën Saxo en manos de Xavier Mujika o Víctor Ariste.

Debut de Abel González

Otro de los atractivos de la prueba será el debut en rallies del campeón de Europa júnior de Autocross, Abel González, que aunque aún no cuenta con la edad para tener carné de conducir, debutará en esta prueba al volante de su Ford Fiesta Rally4, contando como copiloto (y conductor entre las especiales cronometradas) con Gabino Martínez, que ya sabe lo que es ganar esta prueba, precisamente con el padre de Abel hace ahora 11 años.

La prueba se pondrá en marcha a las ocho y diez de la mañana desde la Plaza La Pola en Suesa, para después de completar las ocho especiales llegar a Galizano en torno a las siete menos cuarto de la tarde.