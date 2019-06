Sordo sigue en el podio de Cerdeña El Hyundai de Sordo pasa por un tramo de agua ayer en el Rally de Cerdeña. / E.P. El cántabro de Hyundai es segundo, a 25 segundos del estonio Ott Tänak, a falta de los últimos cuatro tramos que se celebran hoy EFE Domingo, 16 junio 2019, 09:30

El estonio Ott Tänak (Toyota) tomó ayer el mando de la clasificación en el Rally de Italia-Cerdeña, octava prueba del Mundial, en la segunda etapa, relegando al segundo puesto –a 25.9 segundos– al cántabro Dani Sordo (Hyundai), que partía como líder ayer.

Tänak empezó la etapa más larga a 11,2 segundos de Dani Sordo pero en las tres primeras especiales ya se puso por delante del español con una ventaja de 6,4 segundos que fue incrementando poco a poco. «Definitivamente fue la elección correcta. Hemos tenido que esforzarnos mucho y sabía que en esta primera pasada por los tramos nos beneficiaríamos de nuestros neumáticos», señaló el estonio de Toyota, segundo en la general del Mundial a sólo dos puntos del francés Sébastien Ogier.

«Ha estado bien hoy –por ayer–», comentó Sordo. «Había que tener un poco de cuidado porque no quería sufrir un pinchazo. Mañana –por hoy– tenemos que presionar, pero sabemos que es difícil luchar contra Ott», añadió el cántabro

El finlandés Teemu Suninen ocupa ahora el tercer puesto en la general, a 42.9 segundos del líder de este Rally de Cerdeña. «He tenido un poco de cuidado con los neumáticos duros en lugares resbaladizos. Hemos intentado gestionar esta curva con sólo cuatro neumáticos, así que ahora tenemos más que usar en el resto del rallye», explicó el piloto nórdico.

El francés Sébastien Ogier, líder del campeonato que perdió todas sus opciones el viernes al sufrir un accidente, se reenganchó a la competición pero continuó con mala suerte al dañar la suspensión trasera izquierda de su Citroën.

El tercer clasificado en la general del Mundial, el belga Thierry Neuville (Hyundai) no está teniendo su mejor rally. Neuville es sexto, a dos minutos, 32 segundos y cuatro décimas de Tänak. «Algo anda mal, no puedo pilotar el coche y no hay confianza para empujar. Tenemos que investigar», señaló el belga.

El Rally de Cerdeña concluye hoy con la disputa de los últimos cuatro tramos. Se darán dos pasadas a Cala Flumini, de 14,06 kilómetros, y otras dos a Sassari-Argentiera, de 6,09 kilómetros. La última pasada a este tramo servirá de Power Stage, en la que hay en juego puntos adicionales para la clasificación.