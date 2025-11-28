Patricia Álvarez y Botín, reconocidos en la Gala del Deporte Cántabro

El regatista Diego Botín (deportista internacional del año), la jugadora de hockey Patricia Álvarez (deportista nacional), el balonmanista Chechu Fernández (leyenda deportiva) y el Cantabria ... Deporte-Río Miera (equipo del año) serán cuatro de los galardonados en la Gala del Deporte Cántabro, que se celebrará el próximo 27 de diciembre en la sala Argenta del Palacio de Festivales de Santander. Así lo ha decidido el jurado, formado por la directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria –organizadora del evento– y los responsables de deportes de los medios de comunicación autonómicos.

Además de estos premios, y como es habitual, se ha dirimido el resto de categorías. En concreto, el reconocimiento al mejor club recaerá este año en el Sardinero Hockey Club, mientras que el galardón a los valores deportivos recaerá en el atleta Pablo Delgado. José Manuel Pérez Rivas 'Cundo', toda una institución en el ciclismo cántabro –de hecho, y por citar el ejemplo más significativo, que no el único, fue una figura clave en los principios de la carrera de Óscar Freire cuando el tricampeón del mundo era solo un niño– recibirá el premio a la promoción deportiva.

El reconocimiento a la mejor promesa se repartirá este año entre dos deportistas en la única categoría que en esta temporada ha sido declarada ex aequo. Uno, el piloto Brian Uriarte, campeón mundial júnior de Moto3, campeón del Red Bull Rookies –otro de los circuitos de promoción del Campeonato del Mundo de motociclismo– y debutante este año en el Mundial de Moto3, en el que ha corrido los cuatro últimos grandes premios y puntuado en dos. El próximo año hará el calendario completo con el equipo del campeón del mundo de la categoría, José Antonio Rueda, que la próxima temporada da el salto a Moto2 y deja por lo tanto libre su montura. Junto a él, toda una campeona del mundo, en su caso de patinaje, como India Rojo.

El premio bolístico recae este año en la gran sensación de la temporada –que no revelación, porque lleva varios años entre las mejores jugadoras del Circuito–: Marta Castillo. La del Besaya ha sido la gran dominadora en los campeonatos, circuitos e incluso la competición por equipos. Por último, el premio a la gesta deportiva ha recaído este año en Andrea Tankeu.

Quedan por hacerse públicos los premios especiales, estos potestativos de la directiva de la APDC, que se harán públicos en fechas próximas. Entre ellos el Premio Cantabria, que reconoce la trayectoria de una figura o referencia del deporte internacional, y el Premio Juan Manuel Gozalo, junto a Juan Antonio Prieto, alma mater del evento, uno de los promotores –que no los únicos– de una gala que acumula ya una trayectoria de más de tres décadas.

La nueva edición de esta fiesta del deporte cántabro se presentará oficialmente el próximo 3 de diciembre, cuando además de otras novedades y ganadores se darán a conocer los plazos y forma para hacerse con las invitaciones para asistir al evento, ya una convocatoria habitual en el fin de año cántabro.