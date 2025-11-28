El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Patricia Álvarez y Botín, reconocidos en la Gala del Deporte Cántabro

El Sardinero, Chechu Fernández o Brian Uriarte, otros de los nombres que se premiarán en la gala, que tendrá lugar el 27de diciembre en la sala Argenta del Palacio de Festivales, en Santander

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

El regatista Diego Botín (deportista internacional del año), la jugadora de hockey Patricia Álvarez (deportista nacional), el balonmanista Chechu Fernández (leyenda deportiva) y el Cantabria ... Deporte-Río Miera (equipo del año) serán cuatro de los galardonados en la Gala del Deporte Cántabro, que se celebrará el próximo 27 de diciembre en la sala Argenta del Palacio de Festivales de Santander. Así lo ha decidido el jurado, formado por la directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria –organizadora del evento– y los responsables de deportes de los medios de comunicación autonómicos.

