Fútbol | Racing Ania asegura que los jugadores del Racing «no van a salir a pasear por el campo en lo que queda de liga» Iván Ania juega con un balón, durante un entrenamiento de esta semana, junto a sus técnicos. El entrenador racinguista no podrá contar con Rafa Tresaco ni con Jordi Figueras, pero sí con un Enzo Lombardo, «que necesita acumular minutos de cara al play off» MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 3 mayo 2019, 17:33

El entrenador del Racing de Santander, Iván Ania, ha asegurado este viernes que aunque el Racing ya haya logrado ser campeón de su grupo, los jugadores verdiblancos «no van a salir al campo a pasear» en los tres partidos de liga que quedan por disputar ya que su objetivo es lograr «los nueve puntos».

«Tenemos claro que estos tres partidos nos tienen que servir para competir y coger sensaciones porque si no la semana del playoff no vas a estar preparado», ha añadido Ania, que ha comparecido en rueda de prensa.

El técnico asturiano ha reconocido también que si quiere probar algo, «ahora es el momento», pero ha matizado que el equipo que saque ante el Gernika será «muy similar, porque en 35 partidos no hemos repetido una alineación. Así que la de este domingo no será igual que la del pasado domingo. Hay gente que lleva acumulando muchos minutos, pero el equipo que voy a sacar no va en función de rotaciones si no en lo en lo que necesitamos para poder ganar el partido», ha aseverado Iván Ania.

Sobre el Gernika, el entrenador del Racing ha explicado que es un equipo que «en casa aprieta mucho, te obliga a jugar en largo, en un campo sintético y es muy fuerte en su estadio, pero luego cuando sale le cuesta más». Además, ha señalado que «solo les vale ganar aquí» por lo que se espera un equipo que intente aguantar la portería a cero el mayor número de minutos posible y que «en algún momento vaya al ataque porque el empate no le vale y lo único que le puede dar opciones es la victoria».

Para el partido de este domingo (18.00 horas en los Campos de Sport) Iván Ania no podrá contar con Rafael Tresaco, que sufre una rotura en el muslo. El técnico tiene «la esperanza» de que el joven delantero puede recuperarse para el playoff. Tampoco estará disponible este domingo Jordi Figueras, con el que no quiere correr riesgos, pero sí con Enzo Lombardo, que vuelve a una convocatoria después de varias semanas de ausencia. «Enzo si esta para poder participar, pero Figueras habrá que esperar. Enzo necesita acumular minutos de cara al play off, pero a Jordi sería arriesgado citarle».

Ania ha confirmado también que el guardameta Jagoba Zárraga, hasta la fecha inédito esta temporada, tendrá su oportunidad en alguno de estos tres encuentros de liga antes del playoff, aunque no ha querido dar pistas si será ya en este partido ante el Gernika.

Por último, preguntado por posibles rivales para el playoff, el entrenador verdiblanco ha afirmado que «cualquiera que toque va a ser difícil», pero ha destacado que el Atlético Baleares tiene unas «características especiales» al ser su campo de hierba sintética. El cuerpo técnico ya hemos visto a alguno de nuestros posibles rivales en directo y por televisión: al Baleares, a la Cultural y al Fuenlabrada ya los vimos. Cualquiera que nos toque es un campeón y lo es por méritos propios, como nosotros»