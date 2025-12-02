El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una pareja con química. Villalibre, a la izquierda, e Íñigo Vicente, en un entrenamiento en La Albericia. Javier Cotera

Un ataque de 10

Tras la victoria ante el Eibar, Villalibre con diez goles e Íñigo Vicente con diez pases de gol son el Pichichi y el máximo asistente de Segunda División, respectivamente

Aser Falagán
Leila Bensghaiyar

Aser Falagán y Leila Bensghaiyar

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:39

Fin de contrato en 2026

Villalibre

El Búfalo vive en Santander el que tal vez sea el momento más dulce de su carrera deportiva, pese a jugar en Segunda División. Tanto ... que su apelativo muta por momentos a Bisonte en una temporada en la que suma ya diez tantos que le sirven para comandar la lista de realizadores y destacar en un ataque, el del Racing, extremadamente diferencial para la categoría.

