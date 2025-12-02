Un ataque de 10

El Búfalo vive en Santander el que tal vez sea el momento más dulce de su carrera deportiva, pese a jugar en Segunda División. Tanto ... que su apelativo muta por momentos a Bisonte en una temporada en la que suma ya diez tantos que le sirven para comandar la lista de realizadores y destacar en un ataque, el del Racing, extremadamente diferencial para la categoría.

Lo ha conseguido además sin ser el lanzador de penaltis, un privilegio que conserva el efectivo Andrés Martín, todo un seguro desde los once metros que suma por su parte seis tantos en lo que va de temporada. Dos de ellos son de penalti, de modo que si Villalibre hubiera lanzado –y marcado, que también tiene su dificultad– esas dos penas máximas sumaría ya nada menos que once dianas.

El caso es que el delantero, una vieja aspiración verdiblanca que finalmente recaló este verano en Santander, se ha recuperado de los momentos difíciles que él mismo reconoce que vivió tiempo atrás, antes de recalar en el Racing y vuelve a ser el delantero diferencial que se destapó en el Bilbao Athletic con unas actuaciones que le sirvieron para dar el salto al primer equipo de San Mamés, con el que sabe incluso lo que es ganar un título.

Cuando se vio sin minutos ni escaparate en el Alavés, a donde había llegado tras acordar el Glorioso su traspaso con Ibaigane, fue él mismo quien presionó para, si tenía que bajar de categoría, jugar en el Racing. Así se lo comunicó a su agente, lo que unido al interés verdiblanco hizo todo más sencillo. Sus caminos parecían encaminados a encontrarse pese a la primera negativa del vasco cuando aún era una promesa y la cruz que le puso en venganza el entonces director deportivo Chuti Molina, cuando tiempo después se le ofreció a un delantero que hubiera resultado, como el tiempo ha demostrado, muy útil para los intereses racinguistas.

Con su ritmo actual Villalibre tiene una proyección de 26 tantos a final de temporada. Unos números de Pichichi de la categoría que le ponen la vitola de ese ariete que un Racing extremadamente efectivo y goleador llevaba tiempo buscando. No porque el rendimiento de los Arana, Peque y Andrés no haya sido excelente, también en lo que a la anotación se refiere, pero el ritmo del Búfalo es mayor.

Tanto Peque en el curso 23-24 como Andrés en el 24-25 se dieron un festín de goles: 18 en el primer caso y 16 en el segundo pese a jugar, además, como mediapuntas. En ambos casos les sirvió para ser los máximos goleadores españoles de la temporada en la categoría de plata, pero no para llevarse el Pichichi. Además, también en ambos casos, eran los lanzadores de penaltis. Villalibre, que se ha reencontrado en los Campos de Sport con el rol de 'nueve' puro, ya ha conseguido diez a pelo (siete con el pie y tres de cabeza) en 16 jornadas. Y todo pese a haberse rotado en la titularidad con Jeremy en algunas fases de este primer tercio de curso.

Ese es otro de los grandes méritos del vasco esta temporada.Se ha asentado como titular sentando a quien era el futbolista revelación y máximo goleador de Segunda. Entre ambos han dejado apenas sin minutos al que en julio era sin ninguna duda el delantero de referencia verdiblanco, Juan Carlos Arana, a quien una lesión en la primera semana de pretemporada ha tenido cerca de tres meses inactivo. Ahora, ya recuperado y recobrando progresivamente la forma y el ritmo de competición, tiene un camino muy difícil ante la extrema competencia en la delantera cántabra. De hecho, los 17 tantos que suman entre Jeremy y Villalibre han provocado que la reaparición del canario, que en otro contexto se hubiera planteado como urgente, no haya sido con una excesiva acumulación de minutos.JAL puede permitirse el lujo de darle entrada progresiva hasta que termine su particular pretemporada y recupere su mejor versión. Sentar al Búfalo será todo un reto.

Los diez de Villalibre Racing 3 - Castellón 1 Seis minutos necesitó paraestrenarse como goleador conel Racing en partido oficial,marcando el tanto que abrió el marcador en la jornada inaugural.

Albacete 2 - Racing 3 Salió del banquillo en elminuto 69 sustituyendo a Jeremy cuando el Racing perdía 2-0.Llevaba 18 minutos en el campo cuando recortó distancias.

Albacete 2 - Racing 3 Seis minutos de marcar suprimer tanto hizo el segundo para empatar el partido en el que fue su primer y por ahora único doblete como racinguista. Minuto 84, de cabeza y ganando en el remate a la defensa local en el área.

Racing 4 - Ceuta 1 En plena racha goleadora, abrió en el minuto 7 la goleadacon un remate con la derechadesde el centro del área que secoló ajustado al poste izquierdo.

Racing 3 - Málaga 0 Cuatro jornadas estuvo sin marcar en una mini sequía queterminó cuando en el minuto 61 abrió el marcador allanando elcamino para una amplia victoria.

Mirandés 1 - Racing 3 Otros dos partidos sin marcar y suplencia en Vitoria ante elMirandés. Salió del banquillo para marcar en el minuto 72 el tantode la sentencia rematando conla izquierda una asistencia dePeio Canales.

Las Palmas 3 - Racing 1 El único que no ha servido para puntuar y el primero decuatro partidos consecutivosmarcando. En el minuto 7 antela Unión Deportiva Las Palmascabeceando una gran asistenciade Andrés Martín.

Racing 2 - Granada 2 Disparo desde la frontala la escuadra izquierda tras una perdida granadina para inaugurara los 19 minutos el marcador.Su gol valió a la postre un punto.

Burgos 0 - Racing 2 En este caso no abrió la cuenta, como está siendo habitual, sino que su tanto fue el de la sentencia enEl Plantío. A los 55 minutos conun remate de zurda aprovechando una asistencia de Salinas.

Racing 4 - Eibar 0 A los 43 minutos contribuyó a la goleada racinguista con ungolazo, peinando de espaldasun saque de córner de Íñigo Vicentede cabeza para batir a Manonagoitia.

Fin de Contrato en 2030 Íñigo Vicente

El domingo en El Sardinero no hizo falta esperar a que el partido entrara en calor para darse cuenta de que Íñigo Vicente estaba dispuesto a firmar una de esas tardes en las que el fútbol parece inclinarse hacia donde él mira. Lo suyo ante el Eibar fue un goteo constante, una sucesión de pases que fueron componiendo sin prisa la goleada que acabaría por tumbar a los armeros. Un 4-0 incontestable. Un gol y tres asistencias más para completar un inventario que ya suma diez. El Mago de Derio gobernando la Segunda División como máximo asistente de la categoría. Vicente está desatado. Otra vez. Ya lo fue hace dos temporadas, cuando acabó como mejor asistente con trece.

Una corona que heredó otro racinguista, Andrés Martín, la temporada pasada al conseguir 17. Este curso el vizcaíno ha vuelto a por lo que es suyo. Lo dicen los números, fríos y exactos, casi insolentes; y lo confirma el juego, que siempre es más cálido: diez asistencias en dieciséis partidos –en quince en realidad, porque se perdió uno por sanción–. Echando mano de la calculadora sale a 0,79 por cada 90 minutos, además de trece participaciones directas en jugadas de gol. La gráfica de un ilusionista.

A eso hay que sumarle tres goles propios, todos en El Sardinero, como si solo en casa encontrase la temperatura justa para afinar de cara a portería. Todo eso en los 1.143 minutos que ha disputado. Pero las cifras, por sí solas, no saben contar la historia completa. El cómo se produjeron las asistencias reconstruye mejor la historia de victorias que ha tejido con cada pase de gol. Las 10 del '10'.

Las dos primeras llegaron en la jornada inaugural, contra el Castellón, en un partido que terminó con victoria del Racing (3-1). Para abrir boca, Vicente cazó al vuelo un desmarque de Andrés Martín, que batió a Amir sin perder una gota de serenidad. Y como eso le supo a poco, apenas unos minutos después el corredor Derio-Gernika se abrió exactamente por donde lo había imaginado Villalibre en su presentación como jugador del Racing. «Cuando Íñigo coge el balón, sé que me va a buscar», soltó entonces con una media sonrisa el Búfalo, que conocía el hechizo desde Lezama. Minuto 5. Pase del Mago, definición del delantero. Gol. El manual del Racing 2025-26 escrito en dos toques.

Una semana más tarde, contra el Albacete, la conexión volvió a encenderse. El partido terminó 2-3, remontada verdiblanca. Villalibre explotó el segundo palo con un cabezazo perfecto tras otro servicio quirúrgico de Vicente. Golazo. Y casi a renglón seguido llegó la tercera, precisamente en la tercera jornada ante el Ceuta. Un pase desde la medular con un efecto imposible. Parecía que el balón hubiera decidido desobedecer las leyes físicas y frenar cuando ya parecía condenado a irse fuera. El caso es que la carrera de Villalibre alcanzó la pelota y su remate la consagró.

Parecía que no iba a haber jornada en la que el de Derio no se sacase un pase de gol de la chistera, porque en la jornada cuatro, en la visita del Racing al Almería, volvió a encender la chispa con un envío limpio para que Jeremy aguantara la embestida de Baba y fusilase a Andrés Fernández. Otra asistencia, otra rúbrica en la libreta. Entonces hubo un parón. Una pequeña sequía. El paréntesis se alargó hasta la jornada 8 ante el Málaga. Vicente, Martín, y gol. Cuando el Granada visitó El Sardinero, el '10' puso un córner desde la izquierda. Javi Castro irrumpió desde atrás y cabeceó sin opción para el portero. El truco había funcionado. Otra vez.

Y entonces llegó el Eibar. Jornada 16. Goleada y tres asistencias. La primera, otro córner, otro deseo cumplido para Villalibre. Después, un caramelo desde la izquierda para que Castro repitiese de cabeza. Y el último, el truco final: el Racing saca en corto una falta en el medio campo y el '10' da un pase soberbio a Sangalli, que se planta solo ante Magunagoitia para hacer el cuarto. Y El Sardinero que vuelve a preguntarse cómo demonios lo ve todo Íñigo Vicente.