La adulteración normalizada

Es sabido por todos que la Segunda División española es la única competición profesional de fútbol europeo que ha decidido que las fechas FIFA son ... poco más que una molestia. Cosas de la visibilidad de la Segunda, dicen. Consecuencias directas para la competición, añadimos los demás.

Lo más llamativo es que esta brillante idea la secundan los propios clubes, que han decidido que no pasa nada por jugar sin sus mejores futbolistas. Esta temporada habrá seis parones internacionales, además de torneos que ya han hecho estragos, como el Mundial sub 20. Este año todavía quedarán tres jornadas –incluida la última– en las que los equipos con internacionales tendrán que apañárselas sin ellos. Y luego, claro, el play off. Todo muy lógico.

Conviene recordar que el curso pasado se resolvió de la manera más limpia posible: con los mejores jugadores viendo el play off desde casa. Un modelo competitivo digno de estudio.

Uno pensaba, quizá desde un exceso de fe en la razón humana, que tras semejante esperpento los clubes mirarían hacia la Segunda inglesa, donde con veinticuatro equipos han logrado algo tan extravagante como empezar, parar y terminar al mismo tiempo que la Premier League. Allí incluso concluyen el play off cuando aquí aún se disputa la penúltima jornada. Será que en Inglaterra no conocen las virtudes de jugar sin tus mejores futbolistas.

Pero no. Aquí se vuelve a bendecir el discurso de Tebas, que se debe a los clubes pero que defiende que jugar en fechas FIFA da visibilidad y prestigio… aunque en esas semanas falten justamente quienes aportan visibilidad y prestigio. Por cierto, las audiencias, caprichosas, insisten en demostrar lo contrario y los números son los que son porque en Segunda hay equipos con legión de seguidores. E incluso Tebas lleva la defensa del argumentario más allá: su gran solución es que lo mejor es no fichar internacionales. Una idea creativa: si no tienes buenos jugadores, nunca te faltarán.

¡Oiga, que los aficionados –esos seres que pagan abonos y suscripciones– asistimos al espectáculo incompleto!, ya que tanto les preocupa la visibilidad y el prestigio.

La Segunda volverá a estar condicionada por este disparate. Ojalá no tengamos que lamentarlo otra vez, especialmente con el Racing, que pierde jugadores una semana y llegan a la siguiente mermados físicamente por el trasiego viajero. Y ya que estamos: ¿Está el Racing realmente cómodo con este sistema? ¿Ha hecho algo, lo más mínimo, para intentar corregir semejante absurdo?