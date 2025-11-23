El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna Libre

La adulteración normalizada

Bernardo Colsa

Bernardo Colsa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:09

Comenta

Es sabido por todos que la Segunda División española es la única competición profesional de fútbol europeo que ha decidido que las fechas FIFA son ... poco más que una molestia. Cosas de la visibilidad de la Segunda, dicen. Consecuencias directas para la competición, añadimos los demás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  3. 3

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  4. 4

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  5. 5

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  6. 6 Seis mil cuervos bailan con Fito
  7. 7

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  8. 8

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  9. 9

    La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos
  10. 10

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La adulteración normalizada