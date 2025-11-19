Los centenarios del Racing

Cuando Manolo Higuera y Sebastián Ceria anunciaron, a su llegada al Racing, que su proyecto sería a medio y largo plazo y basado en ... la continuidad no estaban vendiendo humo. Y así lo demuestran los números. Seis futbolistas y el entrenador ya superan el centenar de encuentros oficiales con el equipo cántabro.

El pasado viernes, en la rueda de prensa previa al partido del sábado frente al Granada, el propio José Alberto destacó, entre otras cosas, esta circunstancia cuando le preguntaron por qué le gusta su equipo: «Veo gente que tiene ya muchos partidos y experiencia en la categoría durante estos tres años. El equipo tiene que demostrar esa experiencia en forma de rendimiento, en conocer el sitio, conocer la idea, conocernos absolutamente a todos, tener también la convivencia que han tenido las últimas temporadas de estar ahí, jugar y saber convivir con la presión». Vamos, que vivieron el fiasco de Villarreal, los sonrojos de Cartagena y Elda o la eliminación del play off de ascenso contra el Mirandés, entre otras experiencias.

Y es verdad que gran parte del bloque que conforma la plantilla racinguista ya lleva aquí unas cuantas temporadas. Los que más, evidentemente, son de la casa. Íñigo Sainz-Maza y Mantilla llevan en el vestuario desde el infierno de Segunda División B y por eso son propietarios del brazalete de capitán. El de Ampuero ya asomó la cabeza en el primer equipo en 2019, pero no se instaló definitivamente hasta la 2020-21, igual que Álvaro Mantilla. De lo poco bueno que dejó José Mari Amorrortu como responsable de estrategia deportiva en la peor temporada, a nivel competitivo, de la historia del club. Ambos vivieron el ascenso al fútbol profesional y ahora buscan tocar la élite. Tienen una buena cifra de partidos a sus espaldas, y eso que las lesiones no se han portado especialmente bien con ninguno de los dos.

Y después, al igual que el entrenador, hay otros cuatro futbolistas que llevan cuatro temporadas vistiendo la camiseta racinguista. Han sido protagonistas principales del reasentamiento del club en el fútbol profesional y artífices del crecimiento. Por eso, todos ellos superan ya los cien partidos oficiales en el Racing.

Es el caso de Íñigo Vicente, Aldasoro, Ezkieta y Marco Sangalli. Futbolistas que han vivido diferentes etapas desde su llegada, pero que han contado con mucho protagonismo a las órdenes de un José Alberto que, con 128 encuentros dirigidos desde el banquillo verdiblanco, ya es el cuarto técnico con más partidos y esta campaña, si no sucede nada inesperado, superará a todo un mito del racinguismo como Nando Yosu. Le quedan veinte para empatar al brujo de Mungía.

Antes de que acabe la temporada, es probable que haya más futbolistas centenarios con el Racing. Porque hay otro grupo de jugadores que se encuentran en su tercera temporada con la camiseta verdiblanco. Como Andrés Martín o Juan Carlos Arana. Ambos se han visto perjudicados, también, por algunas rachas de lesiones. Sin embargo, el andaluz suma 82 apariciones y el canario, 84. Unas cifras nada despreciables y que les colocan en el mismo camino que sus compañeros.

Eso sí, todos los jugadores de esta lista están muy lejos de los grandes mitos racinguistas. Íñigo Sainz-Maza ocupa apenas el puesto 44 de verdiblancos con más encuentros. Y hasta los 460 de José Ceballos les queda mucho que remar.

156 Íñigo Sainz-Maza Centrocampista El capitán asomó la cabeza ya en 2019

Iván Ania, en Segunda B, hizo debutar al ahora capitán en 2019. En la siguiente campaña, las cosas de Chuti Molina, el de Ampuero no apareció ni en los peores momentos. Fue en la 2020-21, de nuevo en la tercera categoría, con estadios cerrados y de la mano de José Mari Amorrortu, cuando el canterano y unos cuantos compañeros más dieron el salto al primer equipo para instalarse. Fue la peor temporada de la historia, a nivel deportivo del club, pero dejó como poso nombres como el suyo, el de Mantilla o el de Pablo Torre. Lideró al equipo en el retorno al fútbol profesional, dejando para el recuerdo su imagen besando el escudo tras marcar el tanto del triunfo en casa del principal rival: el Deportivo. La pasada campaña se la pasó prácticamente en blanco por una grave lesión de rodilla. Con estas y otras tantas experiencias, como para no ser el capitán.

139 Íñigo Vicente Extremo El talento sobre el que se construye el Racing del presente

El nivel de la plantilla ha subido y las cosas se han igualado, pero el vasco sigue siendo uno de los principales talentos del equipo. Por eso, y con la confianza del entrenador, es prácticamente insustituible en el once. Pese a tener ofertas importantes del extranjero, optó por quedarse y seguir sumando encuentros con la camiseta verdiblanca.

128 José Alberto Entrenador El cuarto técnico con más partidos en el banquillo cántabro

Desde que llegó el 13 de diciembre de 2022, José Alberto se ha convertido en el cuarto entrenador con más partidos de la historia verdiblanca. Y con un mito como Nando Yosu a tiro de veinte encuentros. Logró romper la maldición esa de que en más de treinta años ningún técnico había completado dos temporadas en los Campos de Sport.

126 Aldasoro Centrocampista Durante mucho tiempo, la extensión del técnico en el 'prao'

El vasco no pasa por su mejor momento desde que llegó al Racing y acumula cinco partidos sin jugar. Sin embargo, durante mucho tiempo fue la extensión de José Alberto sobre el terreno de juego. Un fijo en el doble pivote que se ha visto opacado por el aumento del nivel de la plantilla y un mal momento de forma propio.

111 Mantilla Defensa Pese a las lesiones, un hombre de total confianza del míster

Lleva desde 2020 en el primer equipo y logró el ascenso a Segunda División. Se perdió un año completo a causa de las lesiones, pero siempre que ha estado disponible, José Alberto ha contado con él. Es de su absoluta confianza. También en la actualidad, pese a que aún no ha vuelto al nivel previo a su parón. La polivalencia también le ha ayudado.

107 Ezkieta Portero La expulsión de Parera le dio la portería en propiedad

Miquel Parera era el guardameta titular hasta que una expulsión del balear en Zaragoza, a falta de seis partidos para el final de temporada, le abrió la puerta al meta navarro. Desde entonces, no ha salido de debajo del arco. Ahora quizá vive su momento de más dudas en un equipo que encaja demasiados goles, pero su capacidad está comprobada.

103 Sangalli Lateral/extremo La navaja suiza de la plantilla; polivalencia como modo de vida

Llegó como complemento a la plantilla, renovó a la baja y, entre la campaña pasada y esta vive su mejor momento como racinguista. Y juega donde le dicen:lateral, extremo, las dos cosas a la vez, por la izquierda, por la derecha... Un futbolista que tiene 103 encuentros con el Racing, pero que acumula 389 partidos en Segunda División.