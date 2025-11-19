El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De los jugadores con más de cien partidos con el Racing, el único que no fue titular ante el Granada fue Aldasoro. Luis Palomeque
Fútbol

Los centenarios del Racing

Seis futbolistas y el entrenador superan los cien partidos con el equipo verdiblanco, dato que habla de la continuidad del bloque

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cuando Manolo Higuera y Sebastián Ceria anunciaron, a su llegada al Racing, que su proyecto sería a medio y largo plazo y basado en ... la continuidad no estaban vendiendo humo. Y así lo demuestran los números. Seis futbolistas y el entrenador ya superan el centenar de encuentros oficiales con el equipo cántabro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

