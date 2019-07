Los compañeros de viaje del Racing

El club no anunció más salidas antes del fin de curso

Ayer se cerraba el curso futbolístico y, aunque al Racing le venía bien efectuar todos los despidos o acuerdos de rescisión posibles antes del 1 de julio, para que las indemnizaciones no computen en el futuro límite salarial,el club no anunció ayer ninguna salida más. Al menos no hubo comunicado oficial. Así pues, y salvo que la entidad verdiblanca diga lo contrario en los próximos días, los únicos futbolistas que han salido antes de tiempo de la plantilla verdiblanca han sido los canteranos Javi Cobo y Miguel Gándara y el cabezonense Quique Rivero. Los tres tenían aún una temporada más de contrato con el club verdiblanco, pero el director deportivo, Chuti Molina, decidió prescindir de sus servicios para dejar hueco en la plantilla y facilitar que el presupuesto racinguista se vea mermado lo menos posible.