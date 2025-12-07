La demoledora pegada del Racing

Tres victorias consecutivas en Liga. Nueve tantos a favor y dos en contra. Es el saldo racinguista de los tres últimos partidos. Pero hay más. ... En los dos más recientes, Íñigo Vicente ha sumado tres asistencias y dos goles. Andrés Martín recuperó su mejor versión con un golazo para empatar y otro certero disparo que desequilibró el partido y de paso le reengancha a la lucha por el Pichichi. Asier Villalibre, aunque no marco, continúa como máximo anotador de Segunda. Jeremy, pese a la suplencia a la que le ha condenado en las últimas semanas la feroz competencia, continúa entre los máximos artilleros.

Pero hay más. El Racing ha marcado 40 goles en 17 jornadas, con un promedio de 2,35 tantos por partido. Hace alrededor de dos años JAL se lamentaba: «Es muy difícil ganar los partidos si tienes que marcar siempre tres goles». No era en absoluto el sentido del mensaje, pero el caso es que su Racing no está demasiado lejos de ese insólito registro.

Pese a unas concesiones defensivas que se habían ponderado en las últimas dos semanas con otras tantas porterías a cero en Liga, los verdiblancos se consolidan como un equipo pegador que pese a los esfuerzos de su cuerpo técnico por reforzar el sistema defensivo se sigue basando en su espectacular pólvora ofensiva.

Tanto que, además de tener a tres futbolistas en la lucha por el Pichichi, cuenta con un Íñigo Vicente que ya suma cuatro tantos. Esta no es su principal función, aunque una de las eternas aspiraciones de su técnico es precisamente que vea más puerta, pero por el momento su proyección le lleva a terminar la Liga con nueve goles. Solo uno menos que las diez asistencias que suma ya un Mago de Derio que, de paso, está recuperando olfato.

El Racing es el máximo goleador de Segunda División y el segundo tras el Barça entre los 42 equipos que integran LaLiga. Además, tampoco ningún equipo de Primera ySegunda RFEF, las dos categorías semiprofesionales del fútbol español, se acerca siquiera a estos guarismos. De seguir a este ritmo, algo extremadamente complejo, los cántabros terminarían la temporada con 99 goles, muy cerca de los escasísimos ejemplos en los que un equipo ha llegado a centenario en este apartado.