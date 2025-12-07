El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fútbol | Racing

La demoledora pegada del Racing

Con 40 goles, solo el Barça aventaja al Racing en efectividad entre los 42 equipos que componen LaLiga

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:59

Comenta

Tres victorias consecutivas en Liga. Nueve tantos a favor y dos en contra. Es el saldo racinguista de los tres últimos partidos. Pero hay más. ... En los dos más recientes, Íñigo Vicente ha sumado tres asistencias y dos goles. Andrés Martín recuperó su mejor versión con un golazo para empatar y otro certero disparo que desequilibró el partido y de paso le reengancha a la lucha por el Pichichi. Asier Villalibre, aunque no marco, continúa como máximo anotador de Segunda. Jeremy, pese a la suplencia a la que le ha condenado en las últimas semanas la feroz competencia, continúa entre los máximos artilleros.

