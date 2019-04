Fútbol | Racing Ania: «Un error te condena; nos sirve de lección» Ania habla por teléfono al término del partido en Sarriena. El técnico se interesaba por el resultado del Mirandés en Logroño. / Daniel Pedriza El míster verdiblanco, que aseguró que «el Racing hizo un gran partido» ante el Leioa, se mostró molesto porque el empate «empaña» la clasificación matemática para el play off MARCOS MENOCAL Leioa Domingo, 28 abril 2019, 13:41

Tardó más que nunca en aparecer en la rueda de prensa. Iván Ania no llegó esta vez afónico y eso que sus voces durante el partido se escucharon a metros a la redonda. Sin embargo no había más que mirarle a la cara para darse cuenta de que en el vestuario había habido bronca. «Un error te condena y te quedas sin dos puntos que eran nuestros. Hicimos un buen partido, ganamos los duelos, llegamos, tuvimos ocasiones, pero de un saque del portero, que es totalmente evitable, llegó el gol», aseguró. El entrenador mostró su descontento «con el resultado, que empaña todo lo que se ha hecho». Y es que el gol del empate del Leioa llegó casi con el tiempo cumplido.

Hacía tiempo que el Racing no jugaba bien del todo y ayer lo hizo. Su entrenador lo reconoció: «Fue muy bueno. Hicimos mucho peligro con Noguera y Cejudo por las bandas, cuando se metían por el centro, con Hidalgo... Barral tuvo ocasiones, pero cuando no eres capaz de marcar el segundo gol nos pasa esto», sentenció. Y así fue.

Ania sí que admitió que «el equipo quiso ganar en todo momento, pero todo queda manchado por el resultado. Un error nos condena». Lo repitió varias veces. Pero también quiso sacarle el lado positivo a las cosas. «Espero que nos ayude a aprender de lo que puede pasar cuando ocurren cosas así. Nos servirá de lección y espero que no vuelva a suceder». Es más, el asturiano, a pesar de tener que prorrogar la celebración del título hasta conocer el resultado del Mirandés aseguró que «el partido de hoy -por ayer- tiene que servirnos para convencernos de que jugando así somos superiores a cualquiera». No obstante, a Ania no le quitaba nadie el disgusto de verse campeón y no poder consumarlo. «Sabía durante toda la semana que íbamos a ganar. Lo veía en intensidad, en juego, pero... Hoy lo veo feo, mañana será mejor».

En cuanto a los jugadores y al esquema táctico, el entrenador no puso ninguna pega. «Tienen opción de jugar titular todos. Se trata de que lleguen en su mejor momento al play off. En el centro del campo hay más posibilidades de hacer cambios porque hay cinco, hoy -por ayer- le tocó a Kitoko», señaló. El congoleño regresó después de varios meses. Y en cuanto al dibujo, «el 4-2-3-1 es el que más hemos utilizado, pero no hay ningún problema en cambiarlo si podemos hacer más daño. Con este ganamos un media punta y con el 4-3-3 tenemos más fútbol», concluyó el técnico racinguista.